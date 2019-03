Schimbare la pensii. Veşti bune pentru românii cu vârsta între 35 şi 45 de ani Noile modificari din sistemul de pensii prevad faptul ca 3,75% din contribuție se duce la fondurile private. Aceste contribuții sunt opționale doar in cazul in care te incadrezi cu varsta intre 35 și 45 de ani. Un numar de 7,2 milioane de romani contribuie in acest moment la fondurile private de pensii. Ele au un randament de 8,43% si au ajuns la active nete in valoare de 9,99 miliarde de euro. Romanii cu varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani au opțiunea sa contribuie sau nu la fondul privat de pensii. In schimb, toți cei care au pana in 35 de ani trebuie sa contribuie la acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

