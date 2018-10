Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte, pe strada Uricani din cartierul Micești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la autoturism, proprietatea lui T.C.L. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu, a ars…

- Detasamentul de Pompieri Alba Iulia din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine sambata seara cu un echipaj de intervenție și o ambulanța SMURD, pentru deblocarea ușii unui apartament in municipiul Alba Iulia. Din primele informații, este posibil ca in interiorul apartamentului…

- Conducerea RATBV SA Brașov anunța ca joi, 13 septembrie, se vor produce unele modificari temporare in orarele si traseele de circulatie ale mai multor linii, schimbarile fiind determinate de desfasurarea pe Bdul. Eroilor a unor actiuni festive ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov. Astfel,…

- Copiii de la Centrul Educational de Zi ,,Sfantul Nicolae” din Alba Iulia au participat vineri, 7 septembrie, la o activitate informativ – preventiva organizata cu ajutorul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Copiii și personalul centrului au fost informați și educați…

- In perioada 24-25.08.2018, la Bukfurdon – Ungaria s-a desfașurat Concursul internațional “Cel Mai Puternic Pompier 2018” ( 2018 TFA Hungary –Buk International Fire Fighter Sport Championship). La aceasta competiție, plt. maj. Avram Mihai din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Unirea”…

- Ceremonialul militar de avansare in grad – la indeplinirea stagiului, a avut loc in 1 august, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad. Șase ofițeri și 54 de subofițeri au fost avansați in grad. „In Romania, gradul militar este un drept al titularului si reprezinta recunoasterea…

- La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba a avut loc miercuri, 1 august, un ceremonial militar și religios pentru depunerea juramantului, pentru avansarea in grad a ofițerilor și subofițerilor care indeplineau condițiile de inaintare la termen și pentru acordarea…

