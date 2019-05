Un parc de aventura de 5 milioane de lei va fi construit in orasul Borsec

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat ca in orasul Borsec urmeaza sa fie construit un parc de aventura in valoare de peste 5 milioane de lei si ca a fost parafat contractul de finantare. "Aceasta investitie pune in valoare potentialul zonei Borsec,… [citeste mai departe]