Stiri pe aceeasi tema

- "Voi fi direct. Principalele elemente ale arhitecturii internationale de control a armamentelor se prabusesc", a declarat Antonio Guterres in cadrul Conferintei pentru dezarmare a ONU de la Geneva. "Avem nevoie de o noua viziune privind controlul armamentelor in contextul complex actual in…

- Sistemul medical din Romania este zdruncinat de un nou scandal! De aceasta data, la Galati, unde politistii au deschis un dosar penal, dupa ce o tanara ar fi incercat sa legalizeze o diploma de medic falsa. Deocamdata, anchetatorii incearca sa afle daca femeia a profesat vreodata, cu ajutorul actelor…

- Informatii noi despre falsul medici italian care a pacalit sistemul medical din Romania. Ministrul Sanatatii spune ca impostorul a obtinut parafa de la Directia de Sanatate Publica pentru ca unei functionare i s-a facut mila de el, scrie digi24.ro.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei.Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu siguranta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei. ‘Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu…

- "Nu o sa ne intorceam la examenul de treapta, dar ma uit pe rezultatele pe care le obtin elevii nostri; si la rezultatele de la examenul de finalizare a ciclului gimnazial, si la rezultatele de la Bacalaureat, sunt rezultate din ce in ce mai slabe. Trebuie sa gasim niste solutii. Una dintre ele ar…

- In 2018, sistemul medical din Romania nu a adus mari schimbari in viata pacientilor cu arsuri. Unii bolnavi au fost transferati, dupa mai bine de 24 de ore, peste hotare, dar pentru altii nu s-a gasit niciun pat pentru marii arsi, fiind plimbati prin spitalele judetene.Nu exista momentan o…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri, ca, de anul viitor, firmele ar putea fi imparțite in trei categorii, reglementarile fiind deja in discuție in Parlament.Ministrul Finanțelor a precizat, miercuri, in cadrul „Forumului Capitalului romanesc”, ca, in prezent,…