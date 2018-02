Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Balan a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat in Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Citește și: O lege care va intra in vigoare peste trei luni va…

- Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de joi a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in astfel de cazuri, politistul va avea dreptul sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- Anca Alexandrescu, consiliera de imagine a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost numita consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului…

- Legat de noua componenta a guvernului, condus acum de Viorica Dancila, deputatul Remus Borza a remarcat ca sunt "16 new-entry": "Sigur, o prima caracteristica: este un guvern super-gonflat! 28 de titulari, pentru prima data in istoria Romaniei. Patru vicepremieri mi se pare mult. Intotdeauna,…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.…

- DCNews a realizat primul sondaj despre Guvernul Dancila. Lansat chiar in ziua in care Guvernul Dancila a fost investit, la sondajul DCNews au raspuns 20.000 de cititori. Sondajul se refera la ”durata de viața” a Guvernului Dancila. Cei mai mulți cititori iși pun speranța in noul Guvern susținut…

- Recenta investire a Cabinetului condus de Viorica Dancila a starnit aprigi controverse, in special din partea opozitiei, care contesta credibilitatea, probitatea morala si intergritatea profesionala a majoritatii ministrilor desemnati. Deputatul PMP de Maramures, Adrian Todoran, afirma ca a votat impotriva…

- Abia instalat la Palatul Victoria, noul Guvern este pus pe fapte mari. Dupa ce a decis retragerea contestatului formular 600, Executivul condus de Viorica Dancila are o veste importanta pentru o anumita categorie de bugetari.O noua masura ce figureaza in programul de guvernare al Executivului…

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost sa-si mute biroul in incaperea folosita in acest scop de precedesorii sai Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu. Incaperea se afla la etajul 2 al Palatului Victoria. In biroul eliberat se va muta, cel mai probabil, Stefan…

- Filosoful Mihai Șora a avut o prima reacție dupa ce Guvernul Dancila a depus juramantul. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un scurt comentariu și o fotografie cu 28 de oi care sunt vegheate de o ”oaie șefa”. Imaginea este o metafora pentru cei 27 de miniștri și Viorica Dancila care sunt astfel,…

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a indicat o „linie roșie” pe care noul Guvern condus de Viorica Dancila nu ar trebui sa o depașeasca in discursul susținut dupa ce noua echipa de miniștri a depus juramantul la Palatul Cotroceni. „Exista o linie rosie pe care guvernantii nu au voie sa o depaseasca. Afectarea…

- BREAKING NEWS Guvernul Dancila a depus juramantul. Iohannis: Sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala" Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa înceteze "aceasta topaiala guvernamentala", despre care spune ca anul trecut a dus la degradarea climatului…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala dupa votul exprimat in Parlament. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica…

- Guvernul Dancila a primit votul de incredere din partea Parlamentului. Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit de catre Parlament, luni, cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi "impotriva" si o abtinere. Numarul total al parlamentarilor prezenti a fost 429, iar numarul total de voturi…

- Votul pentru Guvernul Dancila si pentru programul de guvernare s-a incheiat. Cabinet PSD-ALDE a primit votul majoritatii. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul sau, vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament,…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a primit votul de incredere din partea Parlamentului și, dupa depunerea juramantului de credința la Cotroceni, miniștrii iși vor prelua in mod oficial funcțiile.

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Ministrii din Guvernul Dancila, al treilea Executiv PSD-ALDE de la alegerile parlamentare de acum doi ani, sunt audiati in comisiile Parlamentului. De la ora 15:00, este convocat plenul reunit pentru investirea Guvernului. Noul Guvern este condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania.…

- Partidul Ecologist Roman transmite ca alianța PSD-Alde nu a respectat termenul de investire a noului Guvern si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respecte Consitutia si sa convoace noi consultari pentru desemnarea unui alt premier. Partidul Ecologist Roman ii cere președintelui Klaus Iohannis sa…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- O sedinta a parlamentarilor ALDE la care participa si premierul desemnat Viorica Dancila este in desfasurare, duminica, la sediul central al ALDE, pentru prezentarea detaliata a programului de guvernare.Tot in cursul zilei de duminica a avut loc sedinta grupurilor reunite ale PSD si ALDE la…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, si ministrii propusi in Cabinetul sau au avut, duminica, o intalnire cu liderii si parlamentarii PSD si ALDE. La final, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca au discutat si despre continuarea luptei cu statul paralel, pentru ca, intr-un parteneriat Guvern-Parlament,…

- Noul Dancila promite scutirea de impozit a medicilor incepand cu ianuarie 2019. Aceeași promisiunea a fost facuta și de guvernele anterioare PSD-ALDE, dar a fost amanata, fara a se indica un nou termen. Astfel, programul de guvernare al Cabinetului condus de Viorica Dancila prevede, la capitolul sanatate, 0…

- Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta conținand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat și noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fața de programele precedente, acesta nu mai conține teremene limita.…

- Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras și au aparut cateva surprize. Liderii organizațiilor din teritoriu par sa ...

- Ana Birchall, vehiculata ca vicepremier, in Guvernul Dancila. Conducerea PSD discuta forma finala a Executivului condus de Viorica Dancila, care se va prezenta, luni, in Parlament, pentru votul de investitura. Fiecare nominalizare de ministru, din partea organizațiilor județene, va trece prin votul…

- Marius Dunca a demisionat. Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Alexandru Dunca, a anuntat vineri, 26 ianuarie, ca demisioneaza din functie, acesta precizand ca s-a consultat si cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. „Va anunt acum, aici, ca o sa ma retrag. O sa raman…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Viorica Dancila și-a facut o schimbare de look. Premierul desemnat a aparut la declarații, alaturi de Liviu Dragnea, cu o noua coafura, diferita de cea pe care a avut-o in ultimii ani. Viorica Dancila și-a schimbat coafura, dupa ce a fost desemnata premier, urmand sa devina prima femeie care deține…

- Astazi PSD decide, in sedinta Comitetului Executiv National, lista ministrilor din Guvernul Dancila. Printre noutati se numara si senatorul de Maramures, Sorin Bota, care ar urma sa preia functia de ministru la Transporturi, conform dcnews.ro . Iata ce informatii sunt pe surse pana-n prezent: Premier: Viorica…

- Guvernul condus de Viorica Dancila se naște mai greu decat se credea. Liderii PSD nu au reușit sa se ințeleaga pe componența noului Executiv și prin urmare așa cum a anunțat STIRIPESURSE.RO inca de ieri a fost convocata o noua ședința a CExN al PSD pentru vineri.EXCLUSIV Formularul 600 va…

- Fostul premier Victor Ponta a anuntat, duminica, ca va vota in Parlament „impotriva“ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila, fosta sefa a europarlamentarilor social-democrati.

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- 'PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai exista oameni care sunt cat de cat cu capul pe umeri in actuala pseudo-majoritate parlamentara, pentru ca sunt oameni carora le este efectiv rusine de ce se intampla in PSD, dar inca nu au curajul sa se manifeste public.…

- Viitorul premier PSD Viorica Dancila va intrerupe tradiția predecesorilor sai social-democrați de la Palatul Victoria, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care cereau avize de la serviciile secrete inaintea numirii unor membri ai Guvernului, așa cum EVZ a dezvaluit in exclusivitate.

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- Catalin Balan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, conform Agerpres.Decizia prim-ministrului a fost publicata luni in Monitorul Oficial.