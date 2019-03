SCHIMBARE în educație: Grădinița devine OBLIGATORIE! Gradinita va deveni obligatorie. Din toamna anului 2020, copiii care au implinit 5 ani vor fi inscrisi in mod obligatoriu in grupa mare pentru a putea merge mai departe in clasa pregatitoare. Treptat insa, anii de invatamant obligatoriu in Romania se vor extinde de la 11, cat prevede legea in prezent, la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

