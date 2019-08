Stiri pe aceeasi tema

- UNIQA Asigurari face un pas important in reducerea timpului de solutionare a daunelor si lanseaza in premiera in Romania un asistent digital care simplifica si optimizeaza procesul de notificare a daunelor. Asistentul digital ANA ofera cea mai rapida si simpla solutie de notificare a daunelor…

- Potrivit oficialilor companiei, noul serviciu inovator va putea solutiona daunele usoare in maximum 30 de minute, fara ca persoana care reclama un incident sa mai mearga fizic la sediul asiguratorului. Asistentul digital ANA este, momentan, disponibil pentru clientii care au incheiata o…

- Anterior, tot luni, Consiliul Concurentei a anuntat rezultatele anchetei derulate pe aceasta piata, care a relevat ca exista o concurenta redusa intre companii. 'Germania are doua zile pe saptamana in care toata lumea stabileste preturile, la aceeasi ora. Banuiesc ca si acolo decizia a fost luata…

- OMV Petrom începe demersurile pentru dezafectarea platformei de foraj marin autoridicatoare Gloria ajunsa la limita duratei de viața dupa 40 de ani de utilizare. Este un proces complex, care se va desfașura pentru prima oara în România, informeaza OMV Petrom. GSP Offshore, o companie…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 04 iunie 2019, membrii Consiliului de Supraveghere au numit in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere pe Mircea Gheorghe Dumitru COSEA.De asemenea,…

- "Platforma Gloria si-a adus din plin contributia la aprovizionarea cu energie a Romaniei. Productia sa cumulata in ultimii 20 de ani este echivalenta cu peste 20 de milioane de plinuri auto si cu energia necesara pentru a incalzi peste 170.000 de locuinte. Insa, platforma a ajuns la limita duratei…

- "Vestea buna este ca vom aduce peste 250 de angajati foarte bine calificati la sediul central de la Viena", a declarat Seele intr-o conferinta de presa comuna cu cancelarul austriac, Sebastian Kurz. "Am decis ca managementul datelor OMV si dezvoltarea in domeniul digitalizarii ar trebui sa se deruleze…

- Romgaz a devenit membru al Federației Patronale Petrol și Gaze, care a ajuns sa reprezinte astfel peste 90% din sectorul de productie de gaze naturale din Romania. Celalalt mare producator de gaze al Romaniei, OMV Petrom, este deja membru al FPPG. De altfel, presedintele Federatiei este Franck Neel,…