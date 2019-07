Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% dintre cei care cauta sa isi cumpere o locuinta aleg apartamente noi, in vreme ce apartamentele vechi pierd tot mai mult teren in fata cumparatorilor, pe o piata in care oferta de locuinte noi este in crestere, iar preturile acestora s-au stabilizat, releva o analiza realizata de o companie…

- Statul roman poate avea o evidenta clara a tuturor cantitatilor de metale pretioase care parasesc sau intra in tara in urma adoptarii Ordonantei de Urgenta 10/2018, act normativ care reprezinta cea mai importanta schimbare adusa pietei metalelor pretioase din Romania in ultimii 18 ani, considera Colegiul…

- O fosta casa a producatorului de televiziune Aaron Spelling a fost vanduta la un pret record pentru piata imobiliara din districtul Los Angeles. Vila din Holmby Hills a fost construita in 1991 pentru sotii Aaron si Candy Spelling. Locuința a fost vanduta pentru 120 de milioane de dolari, cel mai mare…

- Dupa ce multi ani piata imobiliara a mers numai in declin anul 2019 se anunta unul optimist pe segmentul rezidential asta in conditiile in care bancile isi intampina clientii cu credite mult mai ieftine dar si a continuarii programului Prima Casa de catre Guvern.Intrebati despre cum a evoluat piata…

- Prețurile tot mai mari la apartamente și garsoniere nu-i impiedica pentru dezvoltatorii imobiliari sa continue construcția de cartiere rezidențiale in Capitala și in marile orașe din țara, acolo unde cererea de locuințe noi continua sa fie ridicata. Piața imobiliara se afla pe un curs ascendent și in…

- Vanzarea Bancii Romanesti a intrat in stand-by, deciziile fiind amanate cel putin pana dupa algerile parlamentare din Grecia, care vor avea loc pe 7 iulie. Ramasa singura in competitia pentru achizitionarea Bancii Romanesti, Eximbank se confrunta momentan cu unele probleme: nu poate sa ia bani de la…

- Dupa ce s-au diminuat cu 0,7% la nivel național pe parcursul lui aprilie, prețurile apartamentelor (noi și vechi) au mai consemnat o scadere de 0,4% in mai, dar tendința de scadere a prețurilor s-a facut simțita doar in București și Constanța, potrivit Mediafax.Potrivit indicelui Imobiliare.ro,…

- Fosta ”Casa a Casatoriilor”, una dintre cladirile emblematice ale Ploieștiului, in care a locuit primarul Radu Stanian, reintra in atenția autoritaților locale. Nu este pentru prima oara cand atat reprezentații municipalitații, cat și cei ai Consiliului Județean Prahova doresc achizitionarea imobilului,…