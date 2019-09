Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește, sambata, in regiunile din nordul țarii, unde temperaturile din termometre vor scadea cu pana la zece grade fața de zilele trecute. De cealalta parte, insa, in zonele din sud se vor semnala chiar și 32 de grade Celsius, in zona Olteniei. Duminica, in schimb, temperaturile vor scadea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 16 septembrie – 14 octombrie. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Astfel, in prima saptamana de prognoza, temperaturile vor fi ridicate luni si marti,…

- Meteorologii au anunțat care este evoluția vremii astazi și in urmatoarele zile, anunțand inclusiv fenomene extreme. Vremea va continua sa fie caniculara azi in sudul si vestul tarii unde maximele vor urca din nou la 35 de grade Celsius. Cerul va deveni noros in a doua parte a zilei in nord-vest si…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel ca marti si miercuri se vor atinge 35-36 de grade Celsius in mare parte din tara.Potrivit Romania TV, Duminica, vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil si numai izolat, dupa-amiaza, mai ales…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare cod galben de canicula, in vigoare pentru cea mai mare parte a tarii. Meteorologii anunta alte trei zile de canicula, de duminica pana marti, cu temperaturi de 38 de grade.

- Zile de foc ne asteapta in urmatoarele zile. Meteorologii au emis Cod Galben de canicula pentru perioada 11-14 august.Potrivit sinopticienilor, in pereioada vizata, pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori de 33-36 grade Celsius.

- Incepand de marți, 6 august, temperaturile vor incepe sa creasca in mod considerabil, astfel ca maximele se vor incadra intre 23 si 33 de grade, cu cele mai ridicate valori in sudul Olteniei. Vremea va fi intr-un proces de incalzire pana pe 8 august, canicula punand stapanire pe toata țara.

- Meteorologii au anunțat ca vremea va fi foarte calduroasa azi la campie in timp ce la munte si in partea de sud se așteapta furtuni si vijelii. In țara maximele termice se vor incadra intre 25 si 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori in vestul Olteniei, anunța ANM. La noapte, cerul va fi…