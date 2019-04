Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, modificarea legislativa se impunea deoarece, in conditiile in care indemnizatia de hrana se includea in procentul de 30% stabilit prin dispozitiile legale, personalul din sistemul sanitar nu ar putea beneficia de acest drept individual salarial stabilit prin lege, avand in vedere ca prin lipsa acestei masuri s-ar depasi procentul stabilit la nivel de ordonator principal de credite, scrie a1.ro.