Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, miercuri, ca este in pregatire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate catre companiile mari si nu catre cele mici, asa cum se intampla in prezent.

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut, miercuri, ca este in pregatire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate catre companiile mari și nu catre cele mici, așa cum se intampla in prezent.„Statul a consumat sau consuma foarte multe resurse…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a sustinut, miercuri, ca este in pregatire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate catre companiile mari si nu catre cele mici, asa cum se intampla in prezent.

- Statul consuma foarte multe resurse cu verificari catre companiile mici, astfel ca trebuie schimbata abordarea, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, precizand ca pe fiecare zona de interesl va acționa prin ANAF.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a refuzat, joi, la Alba Iulia, sa comenteze in legatura cu declaratia sa privind limitarea permisului de lucru intr-un stat UE la maximum 5 ani si a sustinut ca nu a auzit scandarile unor protestatari la adresa sa. "Am spus ce am avut de declarat.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca statul stoarce de bani companiile energetice la care este actionar majoritar pentru ca "are dreptul" si pentru ca banii zaceau nefolositi, in depozite bancare cu dobanzi mici. In ultimele saptamani, Ministerul Energiei a cerut conducerii…

- Gelu Diaconu, fostul sef al ANAF, a explicat, din nou ca articolul invocat de ANAF in notificarile trimise mirilor, prin care le cere sa spuna cui si cat au platit pentru servicii de fotografiere sau entertainement, este interpretat gresit atat de Ionut Misa, actualul sef al Fiscului, cat si de Eugen…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat marti la postul public de televiziune ca este "obligatoriu si de bun simt" o reforma a aparatului bugetar in perioada urmatoare, pentru ca ne dorim cu totii o administratie eficienta. "Ne dorim cu toţii o administraţie şi…