Stiri pe aceeasi tema

- Consider ca este o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul nu a venit cu un plan de buget cel mai tarziu in decembrie 2018, dar nici in octombrie, noiembrie, decembrie, cand ar fi trebuit. Inca nu exista plan de buget elaborat, nu stiu ce motive ar putea sa fie si intre timp este un haos. De ce? Pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, in cadrul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca este o mare iresponsabilitate faptul ca Guvernul Romaniei nu a prezentat inca proiectul de buget, el adaugand si ca adoptarea OUG 114/2018 a fost "o decizie proasta".…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca este un lucru foarte rau ca s-a început anul fara un buget votat în Parlament. Liderul UDMR atrage atenția ca la nivel local exista deja probleme și ca autoritațile locale nu pot aproba bugetele înainte de luna aprilie. …

- Potrivit Romania TV, Kelemen Hunor nu este de acord cu acea prevedere prin care banii de la impozitul pe venit sa mearga doar catre primarii, nu și catre consiliile județene. Cei din coaliția de guvernare PSD - ALDE discuta de mai multe luni ca toți banii din impozitul pe venit sa mearga catre…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a avut, miercuri, o discuție in format restrans cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.Discuția la care a participat și liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a avut loc pe un culoar lateral, mai retras, al plenului Camerei Deputaților, și a durat aproximativ zece…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta susținerea tuturor forțelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislație a unor puncte din Rezoluția de la Alba Iulia, spunand "Sa nu va fie frica, frați romani, ca nimeni nu vrea sa fure Ardealul".

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta susținerea tuturor forțelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislație a unor puncte din Rezoluția de la Alba Iulia, spunand „Sa nu va fie frica, frați romani, ca nimeni nu vrea sa fure

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, asteapta sustinerea tuturor fortelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislatie a unor puncte din Rezolutia de la Alba Iulia, spunand „Sa nu va fie frica, frati romani, ca nimeni nu vrea sa fure Ardealul”.