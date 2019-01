Stiri pe aceeasi tema

- Supriza in show-biz! Mihaela Radulescu si Dani Otil au trait o intensa poveste de iubire, dar au ramas prieteni. Iata ca acum vor fi din nou impreuna! Dupa o lunga perioada in care nu s-au mai vazut deloc, Mihaela Radulescu si Dani Otil se vor (re)intalni maine. Totul se va intampla in emisiunea prezentata…