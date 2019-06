Stiri pe aceeasi tema

- Doua cupluri au parasit astazi emisiunea, insa cei care le-au loc locul sunt tot "de-ai casei". Nicoleta și Alexandru au revenit in competiție impreuna și sunt convinși ca in aceasta formula vor fi destul de motivați inca sa caștige premiul emisiunii, un apartament in Capitala.

- Apele nu s-au linistit intre Nicoleta si Madalin de la "Dragoste fara secrete". Dupa ce ieri, cei doi au fost protagonistii unui adevarat scandal, lucrurile au continuat si astazi in aceeeasi nota.

- Doi dintre cei șase participanți al celui mai tare experimente de televiziune, „Dragoste fara secrete” au avut parte ieri, de o surpriza de proporții! Frumoasa Iuliana Calinescu l-a adus in platou pe bunicul Narcisei, una dintre cele mai tinere participante din cadrul emisiunii.

- Un scandal de proportii a avut loc in apartamentul unui cuplu din "Dragoste fara secrete". Madalin si Nicoleta s-au certat foarte tare, incat tanara vrea sa se desparta de el, fara sa ii mai acorde vreo sansa.

- „Dragoste fara secrete”, cel mai tare experiment de televiziune le-a pregatit tuturor o surpriza! Laurențiu, fost concurent la MPFM participa in emisiunea care deja are numeroși fani, alaturi de soția sa, Oana.

- Madalina și Alexandru formeaza un cuplu de o luna și sunt concurenți la "Dragoste fara secrete". Celor doi le-au fost verificate bagajele, la fel ca și celorlalți concurenți, acolo unde au fost descoperite cateva surprize.

- Este una dintre cele mai iubire și apreciate moderatoare de la noi, este o fire puternica, pozitiva și mereu cu zambtul pe buze. Cu toate acestea, pana sa ajunga in momentul in care a putut zambi din nou vieții, Bianca Sarbu, caci despre ea este vorba, a trecut prin drame cumplite in viața.