Mihaela Moise a nascut o fetita superba, pe care a numit-o Katia Dimitria Elena, in luna noiembrie a anului 2018. De atunci, vedeta se gandeste la cum va arata botezul micutei sale. In timpul pregatirilor, Mihaela Moise si logodnicul ei s-au gandit ca ar fi o idee minunata sa faca nunta in aceeasi zi. Zis si facut! Urmeaza un dublu eveniment in viata brunetei.