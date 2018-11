Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City si Southampton se intalnesc duminica in etapa a 11-a din Premier League, iar scorul pauzei este 4-1 pentru "cetateni", care revin in fruntea Premier League, cu un avans de doua puncte fata de Liverpool. Unul dintre goluri a fost semnat de argentinianul Kun Aguero, a ajuns astfel…

- Arsenal și Liverpool au oferit un meci spectaculos in etapa a 11-a din Premier League. Cormoranii au fost aproape de victorie, insa tunarii au egalat aproape de finalul partidei și au extins șirul meciurilor fara infrangere la 13. Liverpool a trecut pe primul loc, insa Manchester City nu a evoluat inca…

- Liverpool s-a incurcat in deplasarea de pe terenul celor de la Arsenal, scor 1-1, dar urca, pentru moment, pe primul loc in Premier League. Echipa lui Unai Emery isi continua surprinzatoarea serie de invincibilitate: 14 meciuri fara infrangere.

- We are Utd and United as a Club #Mourinho pic.twitter.com/F4T9tsSJ1e— H (@Hamed__Zaman) October 6, 2018 La conferința de presa, portughezul în vârsta de 55 de ani a declarat ca în fotbal exista "prea multa rautate și o vânatoare evidenta de oameni".Au…

- Formatia Manchester United a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Angliei, scrie news.ro.Oaspetii au marcat prin Kenedy ‘7 si Muto ’10. Pentru Manchester United au inscris Juan Mata ’71, Martial…

- Formatia Arsenal Londra a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Everton, in ultimul meci al etapei a sasea a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Lacazette ’56 si Aubameyang ’59. Lider in clasament este Liverpool, cu 18 puncte, urmata de Manchester…

- Liverpool a inceput noul sezon in impresionanta in care a jucat anul trecut. Duminica dupa-amiaza, pe Anfelid, West Ham United a fost victima perfecta, iar "cormoranii" au marcat de patru ori si s-au instalat in fruntea Premier League.

- Formatia Liverpool a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa West Ham, intr-un meci din prima etapa a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Salah ’19, Mane ‘45+2, ’53 si Sturridge ’88, informeaza news.ro. Tot duminica, Southampton a remizat cu Burnley,…