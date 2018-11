Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, acest proiect nu are legatura cu Primaria sectorului 6. E adevarat, reprezinta un proiect important pentru sectorul 6. Din ce stiu, la acest moment, se vor finaliza in perioada urmatoare, ma refer la o luna de zile, ceva de genul asta, lucrarile la ceea ce inseamna pasajul peste Ciurel.…

- Previziuni Urania pentru perioada 1 – 7 septembrie 2018. Mercur va intra in zodia Fecioarei Ce ne rezerva astrele in urmatoarea saptamana, aflam de la Urania: Berbec Intre 1 și 2 septembrie dimineața, calcule banești, efort de stabilizare materiala prin economie, bun plasament, studiul pieței. Intre…

- A fost o perioada de zbucium pentru majoritatea semnelor zodiacale. Planeta razboiului ne-a pus din 26 iunie in tot felul de situații complicate, ne-a pus in confruntare cu propriile noastre temeri, cu propriile vicii, cu propriile greșeli. De azi incepand se poate spune ca urmeaza o perioada…

- Planeta energiei crude, actiunii, a instinctelor primare Marte este planeta conducatoare a Berbecului dar si a Scorpionului. Numita dupa Zeul Razboaielor, Marte este o anomalie celesta cand vine vorba de miscarile retrograde, pentru ca se misca "inapoi" o data la 2 ani, unde ramane pentru o durata…

- BERBEC Berbecul are nevoie de un prieten care sa fie opusul lui. El este o zodie deschisa, activa si uneori combativa, astfel ca s-ar intelege foarte bine cu o Balanta. Ambii invata despre schimbare si pace. Balanta se lupta cu schimbarea, iar Berbecul nu poate trai fara ea. Berbecul trebuie…

- Crinii atrag RAUL! Vezi ce te asteapta! Trandafirii - vedetele visului tau erau trandafirii? Indiferent daca ii primeai sau ii ofereai, acestia transmit un mesaj dual atunci cand iti apar in vis. Pe de-o parte, te poti bucura deoarece ei sunt un semn al unei noi iubiri; pe de alta parte, mare…

- BERBEC Pisica British Shorthair. Berbecul este genul de om care trebuie sa fie lider. El este Alfa si Omega lumii si este un adevarat pionier si explorator. Personalitatea lui este dominanta, uneori agresiva, dar intotdeauna conduce spre dezvoltarea unui lucru nou si important. Pisica…

- BERBEC Corectitudine. Curajosul Berbec crede in lupta pentru dreptate si sustine cauzele celor slabi si neajutorati. Berbecul crede cu tarie in principiul justitiei, iar oamenii nascuti sub acest semn sunt persistenti si de neclintit atunci cand vine vorba de a se asigura ca toata lumea…