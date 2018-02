Stiri pe aceeasi tema

- Sudul si estul Munteniei si cea mai mare parte a Dobrogei sunt afectate, incepand de duminica, de la ora 6:00, de vant si precipitatii, predominant ninsori, moderate canititativ, avertizarea fiind valabila pana luni, la ora 4:00.

- Vant si precipitatii, predominant ninsori, moderate canititativ, in sudul si estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei, incepand de duminica dimineata de la ora 6.00 si pana luni, la ora 4.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca temperaturile vor scadea ușor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor începe ninsorile, urmând sa se depuna în Muntenia și vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar în București…

- Meteorologii au emis o informare valabila miercuri, incepand cu ora 6. Sunt asteptate intensificari ale vantului in sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. Miercuri, intre orele 06.00 – 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod galben de vânt puternic și, local, ninsori viscolite, valabila pâna diseara la ora 20:00. În intervalul menționat în județele Braila, Ialomița, Calarași, local în județele Buzau, Tulcea, Constanța…

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 18.00 pana luni la ora 22.00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii.

- In intervalul menționat precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii. In jumatatea de sud a țarii și in zona montana se vor cumula cantitați de apa de 10...15 l/mp și izolat, indeosebi in Dobrogea, 30...35 l/mp. Pana…

- Meteorologii anunta in zilele urmatoare va continua sa ninga, mai ales in prima parte a zilei, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia, Moldova și Transilvania și doar trecator și izolat in celelalte regiuni. Vremea va fi rece, mai ales dimineața și in cursul nopții cand va fi ger indeosebi in…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o informare meteo de ninsori, precipitatii mixte si polei valabila de vineri de la ora 20 si pana sambata dimineata pentru toate judetele Moldovei. Potrivit acesteia, la noapte in zonele montane va ninge și se va depune strat nou de zapada. In…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea. De asemenea, alte cinci judete din estul tarii sunt sub avertizare cod galben de vant puternic.…

- Schimbare brusca a vremii in Șureanu. In urma viscolului extrem de puternic care a inceput in noaptea de joi spre vineri, condițiile de acces și de schi in Munții Șureanu s-au inrautațit. ”A viscolit atat de puternic, incat putem marca ziua de azi in calendare. Avem troiene pe drum, viscolul te muta…

- Gabriela Bancila, meteorolog ANM, a vorbit despre primele ninsori din Romania și racirea semnificativa a vremii. ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri, din cauza caderilor masive de pietre de pe versant. Este…

- Drumarii actioneaza cu utilaje pentru curatarea carosabilului. Politistii le recomanda soferilor, pentru a nu fi implicati in accidente rutiere, sa nu porneasca la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pâna duminica, 14 ianuarie, ora 16.00: intensificari ale vântului, precipitații sub forma de ninsoare și racire accentuata. "Începând din cursul nopții de vineri spre sâmbata (12/13…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Sudul Olteniei, al Munteniei si al Dobrogei va fi spulberat de vant puternic duminica, 10 decembrie, rafalele ajungand la 70 km/h. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea pentru majoritatea judetelor tarii, la munte fiind anuntate ninsori viscolite.

- Meteorologii au emis o informare pentru intervalul 09 decembrie, ora 08 – 10 decembrie, ora 20. Vor fi precipitații mixte in vest, nord și centru, predominant ninsori la munte și strat de zapada consistent la altitudini mari, intensificari ale vantului. De sambata dimineata pana duminica seara, treptat…

- Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca in perioada 2 decembrie, ora 18.00 – 3 decembrie, ora 23.00 sunt asteptate ploi insemnate cantitativ in sud-est, predominant ninsori și strat de zapada in vest, nord, centru și la munte și intensificari ale vantului. In cursul nopții de sambata spre…

- Schimbare dramatica a vremii. Meteorologii au emis un cod galben de ninsori si viscol pentru opt judete. In judetul Caras-Severin si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Sibiu, Alba si Hunedoara vantul va avea intensificari sustinute, cu viteze ce vor depasi…