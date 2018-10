Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, a avut o interventie telefonica la Antena 3 in care a confirma existenta unui scenariu privitor la inghetarea sau amanarea unor decizii privitoare la majorarea salariilor si a pensiilor. "Nu sunt probleme legate de bugetul Romaniei, inclusiv in asigurarea…

- Ministrul Finanțelor susține ca romanii care iși cumpara mașini second-hand poluante nu vor plati taxe exorbitante. Eugen Teodorovici a vorbit despre noua taxa de puluare, care va fi adoptata in conformitate cu cerințele Uniunii Europene și care nu va pune ”o presiune fiscala” pe umerii celor care vor…

- "Luam in considerare scaderea TVA de la 19% la 18%. Sub nicio forma TVA nu va crește. Eu nu am aceasta abordare”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3. Masura este ciudata dat fiind ca bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj,…

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, a precizat ca va fi facutp o amnistie fiscala în cursul lunii octombrie. ”Sa îi spunem o restructurare financiara, oarecum, nu amnistie, prin amnistie se întelege altceva, care, alaturi de insolventa,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorivici, a declarat ca notarul din Sibiu a acționat corect atunci cand a suspendat procedura prin care casa pierduta in instanța de familia președintelui Klaus Iohannis ar fi urmat sa intre in proprietarea statului. Eugen Teodorovici a facut precizarile, dupa ce a primit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara, la Antena 3, ca s-a ajuns la o stare de tensiune si de conflicte care se intretin continuu si tot mai accentuat, intrebandu-se retoric: “Daca Guvernul ia o decizie care nu convine unor companii, cine poate sa creada ca acele companii…

- Din 2014 pana astazi, e singura structura care a dublat bugetul pe care i l-a alocat Guvernul" Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a reactionat, marti dupa amiaza, dupa ce Klaus Iohannis a transmis ca rectificarea bugetara il aduce in situatia de a nu-si putea exercita atributiile. Teodorovici…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DCNews ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, "n-ar simti nimeni", sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…