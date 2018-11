Stiri pe aceeasi tema

- Stabilita de vreo șase ani in Romania, Irina Rimes duce dorul rudelor sale, ramase in localitatea natala din Republica Moldova. Cantareața, jurat-antrenor la emisiunea “Vocea Romaniei” de la PRO TV , iși face lunar timp pentru a-și vizita familia, in ciuda programului incarcat. Irina Rimes s-a nascut…

- What are the top 5 safest places around the world for LGBTQ travelers? What are the top 5 safest places around the world for LGBTQ travelers? The first-ever neighborhood-level LGBTQ Safety ratings category on a smartphone app was launched today. LGBTQ travelers will—for the first time—have unlimited…

- Cele trei orase care conduc in topul preferintelor turistilor sunt toate din Italia: Roma, Milano si Alghero (Sardinia). „Datorita conexiunilor aeriene foarte bune din Romania, Italia ofera unele dintre cele mai accesibile destinatii de city break pentru romani. Daca Roma si Milano sunt favoritele…

- Fotbalistul argentinian Carlos Tevez, care joaca in prezent la Boca Juniors, a dezvaluit intr-un interviu pentru ziarul Clarin ca nu ii place sa vada fotbal la televizor si in locul unui derby precum FC Barcelona - Real Madrid prefera sa urmareasca un turneu de golf. Tevez, 34 ani, fost jucator la Manchester…

- Fujikura Automotive Europe a fost gazda de anul acesta a evenimentului Ringvergleich 2018, care s-a desfasurat la Barcelona in perioada 24-27 septembrie. Importanta evenimentului este majora, intrucat se aliniaza cu politica companiei, care promoveaza spiritul de echipa si satisfactia clientului.Scopul…

- Un concurent chinez din Pitești a reușit sa nasca un schimb de replici picant intre Tudor Chirila și Irina Rimes. Discuția a fost pornita de artist, cu o replica care a facut publicul sa fluiere.

- „Rapirea” lui Neymar de la FC Barcelona prin achitarea clauzei de reziliere (220 de milioane de euro) a spulberat toate barierele de pe piata transferurilor. Afacerea reusita anul trecut de PSG continua sa faca valuri chiar daca in aceasta vara nu s-a mai realizat nicio tranzactie la o asemenea suma.…