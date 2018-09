Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat audierea Adinei Florea, propunerea ministrului justitiei pentru sefia DNA, pana in momentul in care se va lamuri daca aceasta face sau nu obiectul unei abateri disciplinare. Urmatoarea audiere va avea loc pe 8 octombrie. Inceputul audierii in CSM a Adinei Florea, propunerea lui Tudorel The post Schimb dur de replici intre ministrul justiției și procurorul general in CSM. Audierea Adinei Florea, amanata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .