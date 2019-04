Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose i-a dat o noua replica ministrului de Interne Carmen Dan, dupa ce aceasta l-a catalogat drept „badaran, oportunist si securist”. Fostul premier a numit-o pe Dan „agresiva și mincinoasa”, precizand ca vrea sa inchida dialogul cu aceasta. „Ramane cum am stabilit: o ”duamna” agresiva și minicinoasa,…

- Mihai Tudose a reacționat dupa ce chestorul Catalin Ionița a facut publica o scrisoare deschisa in care o ataca pe Carmen Dan. Fostul premier face referire la episodul din anul 2018 legat de numirea lui Ionița in fruntea Poliției Romane. Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie si fostul…

- Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie si fostul sef al Politiei Romane, a prezentat o scrisoare publica in care prezinta situația din Ministerul Afacerilor Interne și o ataca dur pe ministrul Carmen Dan, spunand ca a fost prins la mijloc in disputa dintre aceasta și fostul premier Mihai…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei - Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu - sustin miercuri interviul, in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Președintele Klaus Iohannis a participat, sambata, la summit-ul PPE de la Romexpo, unde s-a intalnit cu cel mai nou lider al PNL, Rareș Bogdan, omul care deschide lista pentru europarlamentare.Cei doi au avut un schimb de replici, chiar in ușa de la Romexpo. ”Klaus Iohannis: Domnu' number…

- Ionița a devenit doctor in Ordine Publica și Siguranța Naționala in 2012, la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza". In perioada ianuarie - iunie 2018, el a ocupat cea mai inalta funcție, cea de șef al Inspectoratului General al Poliției Romane, fiind imputernicit pe acest post de catre ministrul…