Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta astazi, 2 octombrie, spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, la un festival de teatru de la Piatra Neamț, o reprezentație avand loc maine și la Iași. La Festivalul de Teatru Piatra Neamț, ajuns la cea de-a 31-a ediție, sunt invitate…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe a anunțat ca organizeaza, vineri, 27 septembrie, cu sprijinul Primariei Orașului Beclean, Ministerului Culturii și Identitații Naționale și in parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud, Ziua Porților Deschise, pe santierul arheologic…

- Chiar daca nu Covasna da ora exacta, granițele acestui oraș imbrațișeaza tinerii artiști, oameni de succes ai țarii și ii crește spre a-i da, cel mai probabil, mai departe, catre capitala. Din fericire, micul oraș iși pastreaza, inca, o parte din valori, iar Diana Popa este dovada vie a acestui lucru.…

- Cativa pictori contemporani, care participa in aceste zile la cea de-a cincea editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut” de la Bradet- Intorsura Buzaului, isi vor expune lucrarile vineri, la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care va fi deschisa…

- Luni, marți și miercuri (5-7 august), vor avea loc lucrari de asfaltare pe secțiunea care leaga strada Stadionului de Aleea Muzelor, inclusiv parcarea din spatele Școlii Generale „Varadi Jozsef” și in parcarea din fața blocului 3. Locuitorii sunt rugați sa nu parcheze in aceste zone in timpul lucrarilor.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a anuntat, miercuri, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a clasat dosarul de coruptie deschis in anul 2016 pe numele sau. Antal Arpad a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa, ca i s-a adus recent la cunostinta acest lucru, adaugand…

- Miercuri, 24 iulie, se desfașoara proba scrisa a concursului național de definitivare in invațamant, sesiunea iulie 2019. Conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, in județ proba se va desfașura la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe. Accesul candidaților in centrul de examen…

- Inima culturala a fiecarui oraș e pastrata in colecțiile de carte și arhivele bibliotecii. Intorsura Buzaului se bucura de o oaza a culturii prin carțile unice de care rafturile bibliotecii orașului beneficiaza dar, mai ales, de caldura cu care doamnele bibliotecare intampina cititori de toate varstele…