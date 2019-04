Schimb de replici Terheș - Gorghiu pe tema remanierii și a legilor justiției Cristian Terheș, candidat PSD la europarlamentare, a avut marți seara, la B1TV, un schimb de replici cu senatorul PNL Alina Gorghiu. „Vizavi de acest scandal provocat de pozitia lui Iohannis. Sunt 3 ministri care si-au dat demisia, rolul presedintelui era sa ia act de demisii tinand cont ca este un act unilateral. Au fost necesare demisiile pentru ca doi din cei trei ministri candideaza la europarlamentare si sa nu isi faca campanie fiind in Guvern”, a spus Terheș „Presedintele nu are rol decorativ. Nu este o statuie pe care o pui cu 6 milioane de voturi la Cotroceni si cand faci… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a iesit, in urma cu scurt timp, la Cotroceni, pentru a anunta ca nu e de acord cu cele trei propuneri ministeriale dorite de PSD – si anume eugen Nicolicea la Justitie, Oana Florea la Fonduri Europene si Liviu Brailoiu ca ministru al Romanilor de pretutindeni. Revenim! Iohannis nu e de…

- ''Eu nu cred ca domnul Tudorel Toader se va agața de scaun. Este clara voința partidului de indepartare a sa din funcția de ministru al Justiției și nu cred ca va lasa o imagine neplacuta Tudorel Toader. Are niște calitați certe, are la activ revocarea doamnei Kovesi, unde chiar președintele Iohannis…

- Delegatia Partidului Miscarea Popualara a raspuns invitatiei venite de la presedintele Iohannis, de a merge la consultari pe tema Justitiei. Cei cinci PMP-isti, in frunte cu liderul formatiunii, au ales sa se prezinte la Cotroceni cu o sugestie. In speta cu trei propuneri, din care spera ca presedintele…

- Presedintele a decis sa convoace un referendum pe Justitie pe 26 mai. Anuntul a fost facut in urma cu scurta vreme de la Cotroceni. Si a venit dupa ce presedintele a avut, recent, consultari la Cotroceni atat cu societatea civila, cat si cu magistratii, pe tema eventualitatii organizarii unei consultari…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca nu este in regula ca dupa ce Parlamentul a adoptat modificarile la Codul Penal și Codul de Procedura Penala, ministrul Justiției sa vina cu OUG sa modifice ceea ce a decis Parlamentul.Citește și: Cine sunt reprezentanții societații…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni seara, in biroul sau din Guvern, pe prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu ocazia vizitei oficiale a acestuia in Romania, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare reactioneaza in urma modificarilor aduse legilor justitiei. Acestia au hotarat, printre altele, in unanimitate, suspendarea activitatii cu publicul la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in perioada 27 februarie – 6 martie.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut marti seara ca ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei era necesara si ca a respectat principiul transparentei. "Nu lucrez la Guvern. Pe textul ordonantei m-am uitat si eu cred ca este in regula aceasta ordonanta si era necesara. (...) Procedura…