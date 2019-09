Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis este convins ca moțiunea de cenzura poate sa doboare Guvernul PSD și ca liberalii vor ajunge la guvernare cu Ludovic Orban premier. Presedintele s-a intalnit sambata cu lideri de filiale locale PNL la Constanta si nu a pierdut ocazia sa faca o baie de multime si sa lanseze sageti impotriva…

- Tenisul de masa romanesc se pregateste pentru o noua competitie de anvergura. Campionatul European de tenis de masa pe echipe va avea loc, incepand cu 4 septembrie, in Franta, la Nantes. Echipele nationale ale Romaniei, masculin si feminin, au efectuat un stagiu de pregatire la Constanta, unde au imbinat…

- Se apropie cea de a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Filme de Scurt Metraj Arkadia ShortFest, intre 13 și 17 august la Unbar, langa plaja Corbu (Constanța). Programul de anul acesta cuprinde 6 filme in competiție, 11 scurtmetraje din selecția oficiala, dar și producții ale partenerilor festivalului,…

- PRINS… Sezonul estival i-a facut pe toti “gainarii” din Vaslui sa-si mute activitatile in judetul Constanta. Daca saptamanile trecute, mai multi organizatori de alba-neagra din judet au fost prinsi pe plajele de la Costinesti, luni a venit randul unui hot sa ajunga pe mainile politistilor constanteni.…

- Neversea, festivalul de la malul marii care da peste cap viața litoralului și a constanțenilor, aduce pe plaja Modern zeci de mii de oameni dornici de distracție. Au fost cate 50-60 de mii de participanți pe seara. Care au intrat la concrete, au stat pe plaja, au baut, au mancat, au dansat. Organizarea…

- A inceput ediția din 2019 a Neversea. Zeci de mii de oameni sunt așteptați in Constanța in perioada 4-7 iulie pentru cel mai important eveniment muzical de la malul marii. Aglomerație mare pe plaja, inca din prima zi de Neversea. Mii de oameni din Romania, dar și din alte zeci de alte țari, au sosit…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea implicit si la Constanta , in perioada 17 19 iunie maximele termice vor fi, in medie regionala, de 30...31 de grade, apoi temperatura aerului va creste usor pana in jurul datei de 23 iunie, cand…