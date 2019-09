Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, l-a întrebat, sâmbata, pe fostul președinte Traian Basescu daca este adevarat ca a spus ca România nu are nevoie de autostrazi. Basescu i-a spus ca este interesanta „prezentarea metafizica”, dar acest lucru se întâmpla în…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, l-a intrebat, sambata, pe fostul președinte Traian Basescu daca este adevarat ca a spus ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Basescu i-a spus ca este interesanta „prezentarea metafizica”, dar acest lucru se intampla in anul 1997, cand Romania nu era in UE, informeaza…

- Marius Budai i-a cerut la un moment dat lui Traian Basescu sa spuna daca intr-adevar a afirmat public sau nu ca Romania nu are nevoie de autostrazi. Va prezentam mai jos dialogul dintre cei doi: Traian Basescu: In trei ani deficitul bugetar al Romaniei va fi de 35 de miliarde de eurp…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. Intrebat la Antena 3 daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, Budai a raspuns: In ceea…

- Cearta dintre Traian Basescu și Luis Lazarus a pornit de la unele statistici oferite de Luis Lazarus din timpul mandatului de președinte al lui Traian Basescu. Mai jos redam intregul dialog dintre cei doi invitați in platoul Romania TV: Lazarus: "Domnul președinte, care este de fața…

- Specialistii din asistenta sociala au stat marti de vorba cu Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, iar din primele verificari rezulta ca starea generala a fetitei este buna, a declarat, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, potrivit…

- Deputații vor dezbate luni Legea Pensiilor, dupa ce aceasta a fost respinsa saptamana trecuta in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Legea urmeaza sa fie votata miercuri.Președintele ședinței de Senat a declarat ca din cauza lipsei unui senator, in urma demisiei lui…

- Legea Pensiilor a picat in Senat, in ciuda faptului ca PSD și ALDE au majoritate. Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat ca legea va trece sigur la Camera Deputaților și va fi adoptata, cel mai probabil, in toamna. Budai a dat asigurari ca nu sunt probleme, iar punctul de pensie va crește de…