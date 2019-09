Schimb de replici dur între Ioan Mircea Paşcu şi Maria Grapini: "Mediocritatea este agresivă. Rămâi în plata Domnului!" „In sfarșit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este inchisa traficului de la un capat la altul, pentru o noua “paranghelie l”. Ca sa traversezi pe la Arcul de Triumf spre Domenii, trebuie sa te inscrii intr-un șir interminabil de mașini, care se mișca in ritm de melc, ca sa ajungi la Piața Presei Libere, de unde, speram, se poate reveni inapoi la Arcul de Triumf, tot intr-o lunga coada de masini, care se deplaseaza in ritm de melc! Treaba asta ia pe puțin 40 de minute, in fluieraturile aiuritoare ale agenților de circulație stresați și privirile crunte ale jandarmilor, gata sa “inabușe” orice urma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Schimb de replici intre Ioan Mircea Pascu și Maria Grapini pe Facebook! Totul a plecat de la o postare a fostului europarlamenar, care este revoltat ca șoseaua Kiseleff este inchisa traficului de la un capat la altul, pentru o noua “paranghelie”.„In sfarsit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este…

- "Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat "prieten" de Emmanuel Macron", scrie Victor Ponta pe Facebook "Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e "prieten" cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este "prieten"…

- "The Art of Banksy", expozitie neautorizata in care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Banksy, unul dintre cei mai cunoscuti artisti graffiti ai lumii, va putea fi vizitata in perioada 30 iulie-27 octombrie, la Arcul de Triumf din Bucuresti, potrivit news.ro."The…

- Dacian Cioloș i-a transmis lui Traian Basescu ca pentru a fi mai puternici în Parlamentul European trebuie sa discute în mod direct și nu „prin talk-show-uri cu informații eronate”, motivând ca România are nevoie de politicieni responsabili care sa apere interesele…

- "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS.Am ales sa nu raspund la fabulații reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale.Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, a facut un apel la unitatea europarlamentarilor romani in privinta subiectelor strategice pentru Romania, care sunt dezbatute la Bruxelles. "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au…

- Sedinta a fost prezidata de ministrul Tineretului si Sportului si de consilierul onorific al premierului, Gica Popescu, fiind prezent si directorul general din MTS, Daniel Jianu. "Timpul trece extrem de repede si ne mai desparte doar un an de acest eveniment. Au trecut aproape cinci ani de…

- „Astazi am avut o convorbire telefonica cu Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. I-am multumit Presedintelui Iohannis pentru sprijinul constant acordat de Romania cetatenilor din Republica Moldova. Am discutat despre necesitatea avansarii in implementarea proiectelor comune dintre Romania si Republica…