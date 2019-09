Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a transmis presedintele SUA despre indelung asteptatul schimb de prizonieri, ce ar putea anunta un dezghet in relatiile intre Moscova si Kiev, grav deteriorate dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea in 2014 de catre Rusia.

La randul sau, emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, s-a declarat…