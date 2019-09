Schimb de prizonieri între Rusia şi Ucraina: 24 de marinari şi cineastul Oleg Senţov au fost eliberaţi Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri. Putin anunta joi ca negocierile au fost finalizate si ca schimbul implica un numar important de persoane. Tot el a afirmat ca acest schimb de prizonieri intre Moscova si Kiev ar putea reprezenta un pas spre normalizarea relatiilor dintre cele doua tari. A fost vorba despre cate 35 de persoane de fiecare parte, scrie Reuters. Sambata, o aeronava ruseasca cu prizonieri de la Kiev a aterizat la Moscova, in timp ce un avion ucrainean cu prizonieri de la Moscova a aterizat la Kiev. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

