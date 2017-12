Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura "suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa…

- Silvicutorii au descoperit un mistret radioactiv in Suceava. Animalul a fost impuscat pe un fond de vanatoare aflat la 10 kilometri de frontiera cu Ucraina, gestionat de Directia Silvica Suceava. Porcul a fost identificat cu depasiri ale nivelului de contaminare radioactiva Cs-137 si Cs 134, a anuntat…

- Ucraina a blocat contractul Bulgariei cu Federația Rusa pentru service-ul avioanelor MiG-29 ale fortelor aeriene bulgare. In urma plangerii depuse de compania ucraineana Ukrinmash la Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria, autoritatile de la Sofia au suspendat contractul in valoare de 49,77…

- Judetul Suceava si regiunea Cernauti, din Ucraina, au pregatite 13 proiecte comune care vor fi depuse la finantare in perioada urmatoare. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, dupa intalnirea pe care a avut-o ieri, in vama Siret, cu o delegatie formata ...

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Washingtonul a transmis Moscovei informatii clasificate care au ajutat la dejucarea unui atentat cu bomba sangeros, au anuntat oficiali americani si rusi sambata, intr-o rara manifestare publica de cooperare, in pofida tensiunilor profunde dintre cele doua tari. "Nu-l putem califica altfel decat drept…

- Luni, 18 decembrie 2017, s-a deschis oficial Programul Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020, cu termen de depunere a proiectelor pana pe data de 3 mai 2018. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, dupa intalnirea pe care a avut-o luni in Vama Siret cu o delegație…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Intr-o reuniune a Comitetului național antiterorism din Rusia, Bortnikov a dezvaluit ca o celula extremista din Asia Centrala planuiește sa comita 'acte teroriste' in regiunea Moscovei in timpul vacanței de Anul Nou și al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia.Autoritațile…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat sambata seara in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe. Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica. Camionul…

- "S-a demonstrat ca nu a existat niciun contact, niciun contact" cu Rusia, a declarat Donald Trump sambata seara, potrivit agentiei Reuters. "Nu a existat absolut niciun contact (cu Rusia -n.red.), deci suntem foarte bucurosi", a adaugat Donald Trump, inainte de a pleca de la Casa Alba la…

- Bilel Omrani e surpriza placuta a CFR-ului in prima jumatate a sezonului. Exclus la un moment dat din lot de Dan Petrescu pentru o iesire in oras tarziu in noapte, atacantul crescut de Marseille a castigat lupta de la distanta cu Urko Vera si Ibrahima Balde si a atras, imediat, atentia FCSB-ului.…

- Scene socante petrecute in Ucraina. Un barbat a detonat doua grenade intr-un tribunal si a produs mai multe victime. Totul s-a intamplat in orasul Nikopol, situat in estul Ucrainei, in timpul audierii unui caz de crima, a informat presa locala, citata de site-ul postului BBC.Citește și: Situație…

- Autoritațile lituaniene au aprobat transferul catre Ucraina a unor stocuri de armament, care a fost utilizat anterior de catre armata locala. In prezent, trupele lituaniene au trecut pe standardele NATO, iar armele si munitia nu mai sunt in dotare, anunța site-ul Ministerului Apararii din Lituania.…

- Din cauza marii agitate, ambarcatiunea in care erau migrantii a cerut ajutorul unei nave comerciale din zona, care, la randul ei, a solicitat interventia autoritatilor romane. Imediat, Garda de Coasta a dispus de urgenta efectuarea unei misiuni de salvare cu doua nave ale Garzii de Coasta…

- Autoritatile judetene au decis sa amplaseze la toate intrarile si iesirile in si din Salaj indicatoare cu mesaje de intampinare si ramas-bun in patru limbi, pentru soferii care traverseaza judetul. Anuntul a fost catre vicepresedintele Consiliului Judetean Salaj, Szilagyi Robert Istvan, potrivit caruia…

- Kiril, patriarhul Moscovei și al intregii Rusii, Kirill, a declarat ca omenirea s-a adancit in pacate, iar sfarșitul lumii se apropie. „Toți oamenii care iși iubesc patria trebuie sa se uneasca, deoarece pașim intr-o perioada critica a dezvoltarii civilizației umane. Toate aceste lucruri se vad cu…

- Un rus cautat dupa ce în 2004 l-a împuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut în Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, potrivit ABC News. Paul Klebnikov, nascut în Statele Unite într-o familie rusa, era jurnalist la…

- Guvernul Filat a fost cel care a lipsit, prin decizii secrete, în 2010, Moldova de dreptul de control asupra unui baraj de la Naslavcea, obiectiv strategic ce garanteaza accesul la apa din Nistrul superior, de unde vin 70% din apa Nistrului moldovenesc, se arata într-o investigatie publicata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat miercuri seara, telefonic, cu liderii separatisti pro-rusi din estul Ucrainei pentru prima oara de la izbucnirea conflictului, pentru a evoca un posibil schimb de prizonieri cu Kievul, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- Autoritațile din R. Moldova au inregistrat, in primele noua luni ale anului curent, trei milioane de traversari ale frontierei de stat de catre cetațenii straini, cu 6% mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistica, mai mult de jumatate dintre cetațenii…

- O modificare in acest sens a fost introdusa in Legea privind reintegrarea Donbassului. Kievul ar putea rupe relațiile diplomatice oficiale cu Moscova, in conformitate cu modificarile introduse in Legea privind reintegrarea Donbassului. Inițiatorul modificarilor respective a fost deputatul in Rada Suprema…

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- Saptamana trecuta, Rusia a trimis in Ucraina un alt convoi de camioane cu conținut necunoscut, ceea ce reprezinta o noua dovada a implicarii Moscovei in conflictul aflat in desfașurare in Donbas, a declarat Harry Kamian, Insarcinatul cu afaceri in cadrul OSCE din partea SUA, la ședința Consiliului Permanent…

- Autoritatile ucrainene au anuntat sporirea masurilor se securitate la punctele de frontiera, ca urmare a 'agravarii riscurilor si amenintarilor teroriste', relateaza miercuri agentia Xinhua, citand un comunicat emis de Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei. In controalele mai stricte, ce vor fi…

- Moldova, Ucraina si Georgia vor primi mai mult sprijin de la Uniunea Europeana pentru realizarea Acordului de Asociere. Anuntul a fost facut de presedintele fractiunii PDM, Marian Lupu, care este si copreședintele Adunarii EURONEST, instituția parlamentara a Parteneriatului estic.

- Barbatul cecen acuzat ca ar fi planuit asasinarea presedintelui rus Vladimir Putin a fost ranit in urma unui atac produs luni langa capitala ucraineana Kiev, iar sotia acestuia a fost impuscata mortal, a anuntat ministerul ucrainean de Interne. Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o…

- stiripesurse.ro va prezinta principalele știri ale zile, printre care și o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema vizitei patriarhului Kiril al Rusiei in Romania și a implicațiilor politice pe care le presupune.Digi24: Vizita in Romania a patriarhul Kiril al Moscovei si…

- Politia din Toronto a primit un apel telefonic in care au fost anuntati ca un barbat inarmat a luat o persoana de pe strada si s-a inchis cu aceasta intr-un magazin. Autoritatile au inchis strada si au pregatit o trupa de interventie, relateaza National Post

- Patriarhul Kiril al Moscovei si al intregii Rusii va veni, joi, la Bucuresti, unde va lua parte la ceremoniile dedicate Sfantului Dimitrie cel Nou, dar si la o slujba Te Deum organizata cu ocazia implinirii a zece ani de la intronizarea Patriarhului Daniel.Biserica Ortodoxa Romana se straduiește…

- Candidata la alegerile prezidențiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opoziției, a declarat marți ca spera sa-i reuneasca pe rușii care sunt nemulțumiți de situația din țara, relateaza AFP. În cadrul unei conferințe de presa într-un teatru din…

- Autoritatile din orasul Ismail din Ucraina au reabilitat, din fonduri proprii, un monument dedicat soldatilor romani morti in Primul Razboi Mondial.Monumentul "Vulturul", care este amplasat intr-unul dintre cele mai frumoase parcuri din Ismail, pe faleza Dunarii, a fost construit in anul 1938…

- Vom avea o iarna grea, cu geruri cumplite. Anuntul vine de la meteorologi, care au anuntat, pentru luna ianuarie temperaturi care scad pana la minus 30 de grade. Autoritatile constantene dau asigurari ca judetul nostru este pregatit sa faca fata unei ierni grele, iar cele mai multe primarii spun ca…

- Pilotul unei aeronave F16 a murit dupa ce avionul de vanatoare s-a prabușit la decolare. Accidentul aviatic a avut loc la baza aeriana din apropierea Madridului. Pilotul unei aeronave F16 a murit dupa ce avionul de vanatoare s-a prabușit la decolare. Anunțul a fost facut de ministerul spaniol al Apararii…

- ”Exista trupe rusești obișnuite, foarte mulți mercenari ruși și o gama variata de armament rusesc. Practic, Donbasul este un protectorat semi-criminal, creat de catre Rusia”, spune ministrul Pavlo Klimkin, care a efectuat o vizita oficiala la București.”Știm sigur ca sunt mii de trupe rusești,…

- Despre noua lege a educației din Ucraina, mai precis despre acel articol 7 care reduce considerabil posibilitatea studierii materiilor in limbile minoritaților naționale, s-a vorbit foarte mult in ultima perioada existand diferite opinii in societatea romaneasca, pro și contra manierei in care Guvernul…

- Autoritațile de la Paris intenționeaza sa interzica folosirea tuturor automobilelor alimentate cu benzina sau motorina, in cel mai vizitat oraș al lumii, pina in anul 2030, a declarat un purtator de cuvint al primariei capitalei franceze. Anunțul marcheaza o accelerare a planurilor de a inlatura factorii…

- Tensiunile ruso-ucrainene au degenerat ieri la nivelul unui scandal intre Cehia și Ucraina, dupa ce Kievul a acuzat falanga rusa la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei de orchestrarea unui discurs al Președintelui ceh, Milos Zeman, in fața adunarii.

- Autoritatile anticoruptie din Ucraina i-au retinut pe un adjunct al ministrului apararii si pe principalul responsabil cu achizitiile din Ministerul Apararii pentru o presupusa frauda de 150 milioane de hrivne (5,7 milioane de dolari), au anuntat miercuri surse oficiale citate de Reuters.Responsabilii…

- Actorul principal din renumitul film "Taxi", Sami Nasser, a sosit în peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Rusia. Artistul a fost întâmpinat la aeroport de jurnalisti, fani, dar si taximetristi. Potrivit presei ruse, Nasseri va participa la un forum…

- Incendiul de acum o zi, care a mistuit unul dintre cele mai mari depozite de muniții din Ucraina a condus la evacuarea a 30.000 de locuitori și la deschiderea unei anchete pentru „sabotaj", relateaza joi AFP, citat de agerpres.ro.

- Chiril I al Moscovei, care conduce Biserica Ortodoxa Rusa, considerata cea mai mare biserica creștina a lumii, vine intr-o vizita istorica la București, au confirmat pentru QMagazine surse de la Kremlin. Potrivit acestora, vizita va dura intre 26 și 28 octombrie 2017. Aceleași surse au precizat ca președintele…

- Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, s-a intalnit la Kiev cu omologul ucrainean, pentru dezamorsarea situației dupa promulgarea noii Legi a educației in Ucraina, a anunțat, ieri, premierul Mihai Tudose

- In urma negocierilor de miercuri intre autoritatile romane si autoritatile de la Kiev s-au gasit solutii ca invatamantul in limba materna sa continue si la scoala primara si la liceu, potrivit stiripesurse.ro, care citeaza surse politice.

- "Arme si munitii din orasul Kalinivka au luat foc, iar ulterior munitia a explodat. Va informam ca orasul Vinnita nu este in zona de distrugere", se arata intr-un comunicat al Primariei Vinnita. Primele explozii s-au inregistrat in marti seara, jurul orei 22.00. Depozitul din zona Kalinivka,…

- Reforma a fost criticata de autoritațile din Romania și din alte țari din regiune care au comunitați etnice in republica ex-sovietica, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Aceasta reforma a invațamantului restrange progresiv spațiul acordat disciplinelor studiate in colegii și in licee…