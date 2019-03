Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (54 de ani) pune presiune pe selecționerul Cosmin Contra și este convins ca Ianis, fiul sau, nu este de statul de rezerva. „N-a demonstrat ca merita sa joace? De ce spui 'probabil ca va intra'? El a demonstrat ca e in forma, poate e cel mai in forma decar din Romania, chiar daca si Gigi (n.red.…

- Cornel Dinu analizeaza șansele de calificare ale Romaniei la EURO 2020 intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor. „Mister" considera ca naționalei pregatite de Cosmin Contra ii lipsește un lider și le ofera „tricolorilor" abia a patra șansa in grupa. ...fotbalistul determinant:…

- Tabara naționala de management pentru tineri organizata de Asociația The Da Vinci System in vacanța intersemestriala Vacanța intersemestriala pentru mulți adolescenți a insemnat un moment de respiro, dar pentru 50

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a definitivat, miercuri, lista cu jucatori care evolueaza in strainatate ce vor face parte din lotul pentru meciurile de debut din preliminariile EURO 2020, cu Suedia si Insulele Feroe. Printre cei 16 jucatori nu se regaseste si fundasul…

- Cosmin Contra a anuntat pe 1 martie lotul preliminar al echipei nationale convocat pentru debutul in preliminariile EURO 2020, care cuprinde 24 de stranieri, iar in perioada urmatoare va fi stablita si componenta finala. Din acest lot, ar urma sa faca trei jucatori ai campioanei CFR Cluj, informeaza…

- Cvasinecunoscutul Vasile Mogos, Dragos Grigore si Gheorghe Grozav sunt principalele noutati din lotul echipei Romaniei pentru primele doua meciuri din preliminariile EURO 2020, comunicat de selectionerul Cosmin Contra, potrivit site-ul Federatiei Romane de Fotbal. Vasile Mogos joaca pe…

- Echipa nationala de minifotbal a Romaniei, vicecampioana europeana, va participa in perioada 14 - 16 martie la 'Continental Cup' in Tunisia. Turneul, similar 'Cupei Confederatiilor' la fotbalul pe teren mare, isi va consuma in acest an prima editie si va aduna la start cele mai bune 8 echipe de minifotbal…