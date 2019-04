Schimb de focuri la frontiera Israelului

Stiri pe aceeasi tema

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- In jur de 40 de copii au fost ucisi in ultimul an in cursul manifestatiilor desfasurate in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israel, si care au prilejuit ciocniri sangeroase cu armata israeliana, a comunicat joi UNICEF, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la debutul mobilizarii palestiniene…

- Martori intervievati de aceasta agentie au auzit explozii in Gaza. Oficialitati din serviciile de securitate israeliene si presa Hamas afirma ca unul din obiectivele lovite de israelieni este o baza navala la vest de orasul Gaza, iar altul - o tabara de antrenament a Hamas din nordul Fasiei Gaza,…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit pozitii ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce palestinieni au lansat incarcaturi explozive asupra barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, informeaza duminica AFP. Potrivit unui comunicat al armatei israeliene, palestinieni au lansat incarcaturi explozive…

- În urma confruntarilor de duminica dintre armata irakiana și miliția kurda PKK au fost uciși doi soldați irakieni și raniți cinci militanți kurzi, a anunțat armata irakiana într-o declarație citata de Reuters. Confruntarile au avut loc în Sinjar, în nord-vestul Irakului,…

- Trei palestinieni au intrat luni dimineata cu o masina in soldati israelieni care isi oprisera vehiculul pe marginea unei sosele in Cisiordania ocupata, a anuntat armata israeliana, transmite Reuters. Un ofiter israelian ranit in incident se afla in stare critica, a adaugat armata, care mai mentioneaza…

- Bombardamente in Fasia Gaza. "...fortele au atacat un post militar al Hamas din nordul Fasiei Gaza, deoarece acesta a lansat multe dispozitive explozive astazi", a declarat pentru EFE un purtator de cuvant militar israelian.Surse medicale din Gaza au confirmat ca a fost vorba de un atac…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…