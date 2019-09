Fortele de securitate au efectuat un raid la o ascunzatoare din cartierul al-Matariya din estul capitalei Cairo, care este folosita de "elemente teroriste" ale miscarii Hasm, legata de Fratia Musulmana, pentru a depozita arme pentru a lansa "atacuri ostile", a precizat ministerul intr-un comunicat.

In timpul raidului a avut loc un schimb de focuri in care un 'terorist' a fost ucis si doi politisti din sectorul central de securitate au fost raniti, se mai arata in comunicat. Fortele de ordine au confiscat arme, numeroase gloante, un lansator de grenade de mana si materiale explozive,…