Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit și doi polițiști au fost raniți, vineri, intr-un atac cu cuțitul in orașul Kirchheim unter Teck, din Germania, scrie RT.com . Poliția a fost trimisa la fața locului in jurul orei 08:30 dimineața, dupa ce o localnica a sunat și a spus ca fiul ei, in varsta de 25 de ani, a atacat-o.…

- Doua persoane au fost ucise, iar doi politisti au fost raniti grav intr-un schimb de focuri, in sud-vestul Germaniei, au anuntat vineri autoritatile, relateaza The Associated Press.Politia si procuratura au anuntat intr-un comunicat comun ca politisti au fost trimisi sa intervina vineri, catre…

- Politia germana a fost chemata luni sa intervina intr-o "situatie cu ostatici" in apropiere de principala gara din Koln (vest), informeaza dpa si Reuters, informeaza Agerpres. O purtatoare de cuvant a politiei a indicat ca "se crede ca o femeie a fost luata ostatica ori la McDonald's, ori la o farmacie…

- Mai multe persoane au murit, dupa ce un avion Cessna s-a prabușit in mulțime in statulHessa, vestul Germaniei, a spus Poliția, relateaza Reuters. De asemenea, mai multe persoane au fost ranite.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.

- Optsprezece persoane au fost ranite, duminica, dupa ce au fost atacate de un roi de viespi in timpul unui festival al vinului desfasurat in sud-vestul Germaniei, a anuntat politia, citata luni de agentia DPA. Treisprezece victime au fost transportate la spital in urma incidentului care…

- Politia din landul german Saxonia (est) a ajuns sub tirul criticilor marti, deoarece nu a reusit sa tina in frau protestele a doua tabere rivale - de extrema dreapta si de stanga - noaptea trecuta, care au degenerat in confruntari, relateaza agentia DPA. Moartea unui german in varsta de…

- Douazeci si una de persoane au fost ranite joi in coliziunea a doua tramvaie in orasul Mannheim, din sud-vestul Germaniei, au anuntat politia si serviciul de pompieri, relateaza dpa preluata de Agerpres. Doua persoane au fost transportate la spital cu rani grave, in timp ce alte 19 au suferit…