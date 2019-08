Stiri pe aceeasi tema

- Sase politisti au fost raniti de gloante miercuri la Philadelphia, in Pennsylvania (nord-estul Statelor Unite), intr-un schimb de focuri de cateva ore cu un tragator adapostit intr-o cladire si care a fost arestat, a anuntat politia locala,

- Cel puțin 6 polițiști au fost raniți, in urma unui schimb de focuri in orașul american Philadelphia. Victimele nu au suferit rani grave. Potrivit autoritaților, autorul atacului nu a fost inca prins.

- Politia americana a confirmat moartea a zece persoane, intre care si agresorul si 16 raniti in urma unui schimb de focuri in apropierea unui bar. Politia incearca sa il identifice pe agresor, a informat Lt.Col. Matt Carper.

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- Prabusirea s-a produs in jurul orei locale 10 in zona cunoscuta sub numele canionul Star Wars, nu departe de baza aeriana China Lake. 'Incercam inca sa lamurim lucrurile. Avem o echipa de cautare si salvare plecata de la China Lake si o alta plecata de la baza navala Lemoore, care include un medic',…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertisment, marti, dupa ce un avion militar rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean in largul coastei de est, a anuntat Ministerul sud-coreean al Apararii, relateaza AFP si Reuters potrivit news.roUn avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in…

- Mai mulți manifestanți anarhiști au atacat o secție de poliție din zona Acropole din Atena, aruncând cu pietre și alte obiecte, în urma incidentului fiind raniți ușor doi ofițeri de poliție, iar un suspect a fost reținut, scrie Mediafax, citând publicația Naftemporiki.Atacul…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.