- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- Este stare de alerta in California, SUA, dupa ce un individ neidentificat a deschis focul asupra oamenilor, la un festival gastronomic din orașul Gilroy. In urma atacului, trei persoane și-au pierdut viața și alte 60 sunt ranite. Poliția incearca sa il gaseasca pe criminal.

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Cel putin noua persoane au fost ucise, iar alte 66 ranite intr-o coliziune intre doua trenuri, joi, in centrul pakistanului, relateaza AFP potrivit news.ro..Accidentul feroviar a avut loc in districtul Rahim Yar Khan, in provincia Punjab (est), unde un tren de pasageri care venea de la Lahore…

- Sunt cel puțin patru persoane care sunt ținute ostatice intr-un magazin din Blagnac, localitate aflata la nord-vest de Toulouse, din sud-vestul Frantei, informeaza marti media locale, preluate de dpa, anunța știridiaspora.ro. Poliția se afla la fața locului, este oprita circulația in perimetrul…