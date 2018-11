Schimb de cadouri între Seul şi Phenian: mandarine şi ciuperci de pin Mandarinele - o raritate in Coreea de Nord - au fost transportate la Phenian de pe insula de sud Jeju, unde au fost produse, cu patru zboruri, ultimul prevazut luni dupa-amiaza (ora locala). Fructele au fost livrate in urma trimiterii in Sud a doua tone de ciuperci de pin de catre liderul nord-coreean Kim Jong Un, in cursul summitului sau cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in septembrie, a anunsat presedintia sud-coreeana.



Ciupercile de pin sunt o delicatesa reputata in prevenirea bolilor cardiace si diabetului si reprezinta un export-cheie al Nordului catre China. Acestea au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

