Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8 – 9 martie 2018, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne, condusa de Carmen DAN, ministrul afacerilor interne, participa la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Bruxelles (Belgia) In data de 8 martie a.c., are loc sesiunea afaceri interne, discuțiile urmand sa…

- Colegiul National de Informatii are activitatea suspendata, iar ministrului Eugen Teodorovici i-a fost anulat certificatul de absolvire. Asta dupa ce Teodorovici a declarat ca are o diploma de aici, dar nu stie in ce pentru ca nu a fost „nici macar o data“ acolo.

- Deputatul PNL Cezar Preda a apreciat ca formarea pe care o asigura Colegiul National de Informatii este utila si ca singurul care a obtinut in mod nemeritat diploma de absolvire a cursurilor ar fi ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Cred ca singurul om care a primit o diploma…

- Franta a avertizat, marti, ca sunt sanse mici pentru incheierea unui acord cu Marea Britanie privind serviciile financiare dupa Brexit, astfel incat bancile britanice sa aiba acces extins la piata unica a Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministrul francez al Economiei,…

- Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic si i s-a adus aminte ca circula in mediul online expresia: „formularele online se depun la etajul 2". „Sa stiti ca asta nu era o gluma, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din nou la…

- Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic si i s-a adus aminte ca circula in mediul online expresia: ''formularele online se depun la etajul 2''. ''Sa stiti ca asta nu era o gluma, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a pledat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, care a avut loc la Bruxelles, in favoarea mentinerii atentiei si sprijinului Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de…

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene va discuta situația actuala din Republica Moldova, precum și alte probleme, luni, 26 februarie. Miniștrii de externe ai UE vor dezbate implementarea Zonelor de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator, angajamentul UE cu Moldova și viitoarele perspective…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat astazi, 20 februarie a.c., la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN), desfașurata la Bruxelles. Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) au figurat…

- Stimularea cresterii, crearea de noi locuri de munca, consolidarea coeziunii si agriculturii si abordarea dimensiunii interne si externe a migratiei se afla printre prioritatile bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor Publice remis, marti,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepresedintele Bancii Europene de Investitii, Andrew McDowell, cu ocazia conferintei anuale de prezentare a activitatii BEI in general si, in special, a celei din Romania. “In calitate de ministru al…

- ANAF e cu ochii pe romanii care comanda pe internet sau telefonic bunuri din tarile din afara Uniunii Europene. Inspectorii Fiscului au observat ca o parte dintre cei care vin sa-si ridice coletele din vama declara sume suspect de mici pentru a beneficia de scutirile de taxe. Au fost depistați cateva…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a avut o intrevedere astazi, 19 februarie 2018, cu vicepreședintele Bancii Europene de Investiții, Andrew McDowell, cu ocazia conferinței anuale de prezentare a activitații BEI in general și, in special, a celei din Romania. "In calitate de ministru…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singura data pe an, va fi o plata. Un lucru foarte important este…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va participa, in zilele de 14 si 15 februarie, la Reuniunea ministrilor apararii din tarile membre ale NATO, la Bruxelles.Potrivit MApN, in prima zi a activitatii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor". "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si…

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca presiunea birocratica asupra contribuabilului trebuie sa scada, sustinand ca Romania are un regim fiscal foarte atractiv, dar ca principala problema este partea birocratica, care ii sperie atat pe contribuabili, cat si pe investitori, scrie News.ro.…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Problema relației cu Bruxelles-ul este una de maxima importanța la ora actuala in țarile de la periferia Uniunii Europene. Mai ales țarile din est descopera ca au inlocuit hegemonia Moscovei cu cea europeana și trateaza foarte serios maniera in care suveranitatea lor este incalcata prin decizii ale…

- Petroconst SA a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.aldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 28 ianuarie 2018, societatea are un capital…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Astfel, incepand de luni, 03 ianuarie 2018, persoanele interesate sa se alature efectivului de pompieri militari al ISU „Crisana” Bihor pot sa depuna cererile de inscriere la concursurile organizate pentru ocuparea a patru posturi vacante. ISU „Crisana” scoate la concurs, prin incadrare…

- Federica Mogherini, Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a declarat, miercuri, ca Uniunea Europeana va ramâne puternica si dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, în pofida faptului ca multi se asteptau ca Brexit sa fie începutul sfârsitului…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie, la Bruxelles. Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația și cultura, respectiv…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la reuniunea Consiliului European, care a avut loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles.Pe agenda Consiliului European au figurat teme privind domeniul securitații și apararii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educația…

- Furnizorii de servicii pentru pensii din tarile Uniunii Europene nu au active suficiente pentru onorarea obligatiilor, avertizeaza Autoritatea UE pentru Asigurari si Pensii, potrivit Mediafax. Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii (EIOPA) a publicat miercuri rezultatele testelor de rezistenta…

- Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la reuniunea Consiliului European care va avea loc joi si vineri la Bruxelles si pe a carei agenda vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene (UE), educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa la reuniunea Consiliului European, care va avea loc in zilele de 14 și 15 decembrie a.c., la Bruxelles, Regatul Belgiei.Pe agenda Consiliului European se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii…

- Pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul migratiei. Vor avea loc și discutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE. In marja Consiliului…

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…

- "Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra", a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania.El a adaugat ca s-a simtit "un pic socat" de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern.Roth se referea…