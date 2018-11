Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat rezolutia nelegislativa privind statul de drept in Romania, prin care se declara “profund preocupat de revizuirea legislatiei judiciare si penale” din țara noastra. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Europarlamentarul PPE Siegfried Mureșan a declarat sambata, la Sibiu, ca singurul motiv pentru care PSD mai este membru al socialiștilor europeni este acela ca partidele socialiste sunt "la pamant" in Germania, "slabe" in Franța, Italia, in timp ce in Polonia sunt "aproape inexistenți".

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, s-a plans la finalul partidei cu FC Voluntari, 2-1, de numarul mare al indisponibililor cu care roș-albaștrii se confrunta in aceasta perioada. "Nu știu cand se va rupe acest blestem. N-am intalnit așa ceva in atația ani de cariera. Eu nu am mai vazut…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a declarat, pentru Adevarul, ca „PSD nu participa la dezbaterile europene si nu poate obtine nimic pentru Romania in Europa, la fel cum a pierdut gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului si a votat taierea fondurilor pentru fermierii afectati de pesta porcina…

- Siegfried MUREȘAN, Deputat european PPE/PNL: „Guvernul Dancila a votat taierea fondurilor pentru pesta porcina africana in Bugetul UE 2019. Guvernul Dancila saboteaza orice șansa ca fermierii romani afectați de pesta porcina africana sa fie despagubiți din fonduri europene! Guvernul…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema-dreapta Liga Nordului, i-a catalogat pe imigrantii extracomunitari drept "sclavi", atragand o replica dura din partea ministrului de Externe din Luxemburg, Jean Asselborn, informeaza TGcom24.it si Il Giornale.

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca jurații de la Vocea Romaniei impartașesc de multe ori pareri diferite și ies scantei dupa anumite momente de pe scena. Protagoniștii unui astfel de moment au fost Tudor Chirila și Andra, care s-au ”ințepat” la finalul unei reprezentanții. Noul sezon al emisiunii…