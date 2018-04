Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Marcu a pierdut procesul cu un barbat din Bucuresti pe care l-a acuzat ca i-a vandut o masina cu kilometrajul peste cap, scrie wowbiz.ro. Vedeta nu a reusit sa demonstreze in instanta ca „samsarul" care i-a vandut o masina in 2015 este cel care a dat inapoi acele din bord cu aproape 90.000…

- Serialul ''Roseanne'' va avea un sezon suplimentar, cel de-al 11-lea, a anuntat vineri canalul de televiziune ABC, la doar trei zile dupa difuzarea primului episod din noua serie reluata dupa 20 de ani si care a inregistrat un record de audienta, precizeaza AFP. ''La cererea…

- Lavinia Parva a fost invitata in emisiunea Andreei Mantea și a lui Victor Slav dar a avut parte de o experiența cel puțin ciudata, scrie cancan.ro. Plasmele din platou s-au stins, prezentatorii i-au pus intrebari care au iritat-o, iar la un moment dat un barbat a inceput sa dea cu matura prin platoul…

- Bianca Dragușanu a luat in discuție, la emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, cazul unui amic care a trecut printr-o separare dureroasa. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu prezentatorl de televiziune Victor Slav , a trecut și ea printr-o divorț. La emisiunea pe care…

- Dianna Rotaru se pricepe nu doar la cintat, ci si la prezentat evenimente. Interpreta a devenit noua partenera de emisiune a lui Mihai Mitoșeru, la emisiunea „Se striga darul”, difuzata la Kanal D Romania. „Sint fericita sa fac parte din aceasta emisiune, alaturi de Mihai Mitoseru. Cred ca „Se striga…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta emisiunea „Se striga darul“ alaturi de Mihai Mitoseru, reprezentantii Kanal D anuntand ca va fi inlocuita de o cunoscuta cantareata si actrita din Moldova in noul sezon.

- EXATLON. Fanii nu ințeleg ce mai cauta Alina in emisiune. Pe rețelele online curg mesaje de indignare la adresa razboinicei. Cele mai multe comentarii la adresa ei sunt negative. Fanii show-ului fenomen de la Kanal D susțin ca Alina este cu doua fețe. „Adevarul este saraca Alina, ca se face din ce in…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- Mariana, una dintre membrele echipei Razboinilor de la show-ul Exatlon Romania, a fost eliminata din concurs. Dupa ce au pierdut inca o lupta Arena Exatlon, cei din echipa Razboinilor au ajuns din nou la eliminrai. Cei trei aflați pe lista de data aceasta au fost Alex, Ștefan și Mariana. Publicul a…

- Victor Slav prezinta impreuna cu Andreea Mantea emisiunea “Wowbiz“, de aproape un an de zile. Barbatul se poate lauda cu un salariu bun la Kanal D, ar caștiga pe luna 7.000 de euro, cu 1.000 de euro mai puțin decat ar fi caștigat Madalin Ionescu pe vremea in care se afla la carma emisiunii, potrivit…

- Anda Adam și Andrei Stoica au fost invițați in emisiunea pe care o modereaza Andreea Mantea, impreuna cu Victor Slav, la Kanal D, luni seara. Cei doi au vorbit despre momentele petrecute la Exatlon, cat de dificil le-a fost acolo, cat de mult au slabit și multe alte detalii. “Mi-a fost foame 9 saptamani.…

- Cantareața Anda Adam i-a lansat o povocare fostului ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav, la emisiunea pe care acesta o modereaza la postul de televiziune Kanal D. Anda Adam și Victor Slav au format un cuplu ani de zile, insa cand toata lumea se aștepta ca aceștia sa ajunga la altar s-au…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit cancan.ro , bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o propunere de colaborare pentru o serie care urmeaza sa fie vanduta gigantului…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Andreea Mantea s-a lasat copleșita de emoții chiar in seara de 8 martie! Prezentatoarea TV a izbucnit in lacrimi, in direct. Ea a fost impresionata de imaginile care i se derulau in fața ochilor! Andreea Mantea a prezentat in emisiunea de seara de la WOWBIZ cazul unei batrane de 80 de ani care a ramas…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta, alaturi de Mihai Mitoșeru, emisiunea “Se striga darul”.Mantea va ramane la Kanal D la emisiunea WOWbiz, pe care o prezinta alaturi de Victor Slav. Conform celor de la click.ro, postul de televiziune a inceput deja castingul pentru a gasi o coprezentatoare pentru emisiunea…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Vești bune pentru telespectatorii Exatlon Romania! Competiția din Republica Dominicana care ține cu sufletul la gura milioane de fani era difuzata, pana acum, de sambata pana marți, dar șefii de la Kanal D au luat decizia de a mai adauga o zi. Astfel, incepand de saptamana viitoare, de la aceeași…

- Salariile vedetelor din Romania. Andreea Esca, Andreea Mantea și Catalin Maruța sunt doar trei dintre cei mai indragiți prezentatori de la noi. Și de-a lungul timpului, romanii s-au intrebat ce suma primesc in fiecare luna pentru job-ul pe care il au. Salariile vedetelor din Romania. In urma unei anchete,…

- Dupa plecarea lui Madalin Ionescu de la emisiunea WowBiz, difuzata pe Kanal D, Andreea Mantea a ramas vedeta postului. Aceasta reușește sa-și faca jobul foarte bine și a devenit de-a dreptul indispensabila pentru patronii turci. Partenerul ei Victor Slav este mult mai fad și nu reușește sa acopere…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Andreea Mantea prezenta emisiunea "Se striga darul" alaturi de Mihai Mitoseru. Conform Click, printre cele preferate sa ii ia locul se afla cantareata Andreea Banica, care de altfel a si moderat emisiunea "Bravo, ai stil!" de la Kanal D, si Rocsana Marcu, care de anul trecut a ramas fara emisiune,…

- In ultima perioada un post de televiziune generalist a inceput sa inregistreze record, prin care a devansat tradiționalii lideri Pro Tv și Antena 1. Este vorba de Kanal D, care a reușit sa se claseze pe locul 1 in topul audiențelor cu show-ul Exalton, care este urmarit de peste 2 milioane de romani…

- Se pare ca intre Kamara și soția sa, Oana, nu mai exista nicio cale de impacare, artistul fiind extrem de deranjat de comentariile pe care aceasta le face la fiecare apariție in public. Oana, soția lui Kamara, și Madalina, amanta lui Kamara, au fost invitate aseara in platoul emisiunii Wowbizz de la…

- S-a spus ca Teo Trandafir ar avea un salariu foarte mare la postul de televiziune Kanal D, acolo unde este angajata de cațiva ani. Teo Trandafir, mama unei fete adoptate pe nume Maia , a facut cariera la postul de televiziune Pro TV, iar de cițiva ani se bucura de mare succes cu emisiunea „Teo Show”,…

- BRAVO AI STIL 2018 ALL STARS: Noul sezon vine cu mai multe noutati, una dintre ele fiind si postura in care o regasim pe Iulia Albu. Aceasta va fi de partea cealalta a mesei juriului si le va cere argumente lui Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu in momentele cand acestia vor oferi…

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- Bianca Dragușanu ia o suma de bani infima pentru emisiunea pe care o prezinta la Kanal D, spre deosebire de cea al carei loc l-a luat, Gabriela Cristea. In septembrie anul trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se retragea de la carma emisiunii „Te vreau langa mine” , de la Kanal D,…

- Luni, 22 ianuarie, de la ora 16.30, publicul Kanal D poate urmari premiera noului sezon „Bravo ai stil!“, in care 11 dintre cele mai populare concurente ale show-ului din cele trei sezoane, intra din nou in competitia pentru marele premiu.

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Muzicianul Tavi Clonda a vorbit despre cel mai arzator subiect al momentului legat de soția sa, și anume revenirea acesteia in televiziune. Despre Gabriela Cristea s-a spus ca ar urma sa se intoarca pe micile ecrane și sa aiba un show nou , alaturi de partenerul ei de viața, muzicianul Tavi Clonda,…

- Fanii o asteptau sa revina la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, dar surse din Kanal D au dat drept sigura ramanerea Biancai Dragusanu. Iata ce spune Gabriela Cristea despre tavalugul ce a urmat acestei vesti. Gabriela Cristea se bucura din plin de maternitate si, chiar daca ii e dor de colegii…