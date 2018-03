Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți schiori au fost raniți dupa ce un telescaun s-a defectat și a inceput sa mearga cu viteza in sens invers in stațiunea Gudauri din Georgia. Din cauza vitezei foarte mari, dublul celei normale, mai multe persoane au fost aruncate de pe scaune, scrie Georgia Today. Deși nimeni nu a fost ranit…

- Tanarul de 24 de ani, care a provocat accidentul de miercuri seara, de pe DN 3, judetul Constanta, a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore, fiind depus in C.R.A.P. al IPJ Constanta.Reamintim ca, miercuri, in jurul orelor 19:30, un tanar, de 24 de ani, din municipiul Medgidia, a condus un autoturism…

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa.

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- O șoferița in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism dinspre Milișauți, a provocat un accident la intersecția cu E 85, dupa ce a virat la stanga, spre Siret, fara a se asigura. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 16.40, autoturismul condus de tanara fiind lovit de o autoutilitara ...

- Accidentul rutier de ieri din Telenești, in urma carora au decedat doua persoane, iar a treia a fost traumatizata, a fost cauzat de lipsa pneurilor de iarna la vehicule. Inspectoratul Național de Patrulare anunța ca va stopa și documenta șoferii a caror automobile nu sunt echipate cu pneuri corespunzatoare…

- O persoana a murit și alte doua au fost grav ranite azi-noapte, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs in localitatea Ciumbrud din județul Alba, informeaza HotNews. Persoana decedata in urma ...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Barbatul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei a fost arestat preventiv, luni, de catre magistrasii Tribunalului Bucuresti. Tot in cursul acestei zile, a fost externata si sotia acestuia, care a spus ca a cerut ordin de protectie, in conditiile in care barbatul a amenintat ca…

- Sotia soferului care a provocat, sambata dupa-amiaza, un accident pe Bulevardul Dacia, a declarat, luni, la iesirea din spital, ca, inainte de impact, barbatul a crezut ca il fileaza, amenintand-o cu moartea. Dupa accident, femeia a cerut un ordin de protectie.

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Barbatul care a provocat, sambata dupa-amiaza, in centrul Capitalei, accidentul in care au fost distruse patru mașini, a fost dus, duminica, la audieri, dupa ce a fost externat din spital. Acesta a declarat ca avea viteza mare si ca a consumat droguri inainte de a urca la volan. “Aveam viteza (…) Nu…

- Cinci persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme, intre care un taximetru. Patru ambulanțe SMURD au fost trimise la fața locului.

- In urma ciocnirii celor doua trenuri, potrivit BBC, doi oameni au murit și cincizeci au fost raniți. Acesta este bilanțul inițial. Accidentul s-a produs intre un tren marfar și un tren de pasageri, in apropierea orașului Cayce. Trenul de pasageri circula intre New York și Miami. Mai…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Sotia soferului care a provocat accidentul din centrul Capitalei, aflata cu el in masina, spune ca barbatul ar fi consumat droguri. De altfel, in masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor. Sotia soferului a mai sustinut ca acesta…

- Accidentul rutier cu șașe victime produs, joi seara, la o intersecție din municipiul Brașov, ar fi fost provocat de un șofer care nu a oprit la "STOP", în condițiile în care semafoarele nu erau funcționale.

- Un tanar de 24 de ani, din Ramnicu Sarat, ranit in urma unui accident rutier produs marti, in judetul Braila, are nevoie de ajutorul semenilor. Tanarul este internat la Spitalul Judetean Braila, in stare grava, si are nevoie de sange. Pe retelele de socializare, prietenii ramniceanului fac apel catre…

- La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au retinut un barbat de 40 de ani, care la data de 27.01.2018, ora 13:20, a produs accidentul de circulație rutiera pe DN1 E60, la km. 470+600 m, pe raza comunei Feleacu, jud. Cluj, soldat cu ranirea grava a 3 persoane,…

- Cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier, una fiind in stare de inconstienta. Mai multe echipaje de la SMURD acorda asistenta medicala ranitilor, iar politistii audiaza martorii si fac masuratori la fata locului pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.

- In continuarea informațiilor privind accidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe face armatoarele precizari: Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește indeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018.…

- Accident grav in județul Tulcea. Doi cai au fost loviți de un autoturism. In urma impactului, patru persoane au suferit multiple traumatisme. Din pacate, unul dintre cai a murit pe loc. Accidentul s-a produs pe șoseaua Tulcea – Constanța, in apropierea carierei de piatra Zebil unde 2 cai au patruns…

- Accidentul a avut loc marti seara, in incinta unei firme de piese metalice, Lamina, situata in zona Rho (Greco) din Milano. Sase muncitori s-au intoxicat in timp ce curatau un cuptor metalurgic destinat fabricarii de piese din otel si titan. Trei muncitori au murit dupa inhalarea de vapori toxici, iar…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava. Soferul vinovat a ajuns si el la spital.

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Cel mai grav accident feroviar din perioada comunista s-a produs in județul Alba, in 1968: 22 de morți și 72 de raniți. Doua trenuri care au plecat unul spre celalalt, s-au ciocnit in dreptul localitații Bucerdea. Rezultatul, o tragedie naționala pentru care autoritațile comuniste au gasit imediat doi…

- In noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2018, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- O adolescenta de 16 ani, accidentata grav in accidentul de pe DN 17, in Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a murit in cursul noptii de vineri spre sambata, la Spitalul de Urgenta din Bistrita unde a fost operata. Tanarul care a produs accidentul este si el internat in coma alcoolica.

- Ieri, 3 ianuarie 2017, in jurul orei 15.30, politistii din Campeni au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, fara victime, produs pe raza localitatii Bogdanesti, comuna Vidra. Un barbat de 36 de ani, din comuna Vidra, in timp ce conducea un autobuz, fara pasageri, pe Drumul Judetean 762,…

- Patru oameni au fost raniți in urma coliziunii violente intre doua autoturisme, produsa dupa ce un tanar in varsta de 19 ani a scapat de sub control mașina pe care o conducea, patrunzand pe contrasens. Accidentul a avut loc in seara zilei de 3 ianuarie, in jurul orei 18.30, pe DN 17B, la Dorna ...

- Patru persoane, intre care doi minori, au fost ranite intr-un accident produs miercuri pe un drum din judetul Teleorman, potrivit news.ro.Primele cercetari ale politistilor arata ca accidentul a fost provocat de un adolescent in varsta de 15 ani care a urcat la volanul unui autoturism si a…

- Companiile aeriene nu au inregistrat anul trecut niciun singur deces al unui pasager de pe urma prabusirii unui avion comercial de pasageri, ceea ce face din 2017 cel mai sigur an din istorie pentru transportul aerian, au anuntat luni firma olandeza de consultanta To70 si a site-ului specializat in…

- Sapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Timisoara si in care au fost implicate doua masini. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si...

- Un barbat a murit iar trei copii si o femeie au ajuns la spital in stare grava dupa un accident produs la marginea localitatii Cosava, aflata la limita judetelor Timis cu Hunedoara. Accidentul s-a produs in urma unei depasiri, au declarat politistii hunedoreni pentru Lugoj Info.ro. ”Un barbat in varsta…

- Un tanar a murit, iar alti doi au fost raniti, marti, in urma unui accident provocat de un baiat in varsta de 18 ani, care se afla la volanul unui autoturism desi nu avea permis si era sub influenta alcoolului. El a intrat cu masina intr-un grup de patru persoane, intr-o localitate din judetul Salaj.…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Un accident grav, soldat cu ranirea a noua persoane, s-a produs sambata dimineața, in localitatea Mintia din județul Hunedoara. Accidentul a avut loc intre un autotren și un microbuz. La fața locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare și cinci echipaje medicale SMURD și ale Serviciului de…

- Accident provocat din neatentie la iesirea din Ovidiu. Un sofer a intrat in plin in autoturismul din fata sa. Trei persoane, printre care si un bebelus de doar 4 luni au fost raniti. Cei doi soferi implicati in coliziune au, varianta proprie despre modul cum s-a produs accidentul. Accidentul s-a produs…

- Procurorii fac noi precizari despre cazul ofițerului SRI care a accidentat mortal o femeie, luni seara, cand conducea sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit unor surse, ofițerul era chiar șeful SRI Prahova. Intre timp, acesta și-a dat demisia, dupa cum a confirmat purtatorul de cuvant al SRI.La…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit unor surse judiciare, este seful SRI Prahova, si-a dat demisia din functie, fiind la dispozitie pentru ancheta interna si pentru cea desfasurata de Parchetul Militar. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 18:00,…

- Trenul de pasageri care a deraiat, ieri, in statul Washington (nord-vestul SUA) mergea cu o viteza de 80 de mile pe ora (128 km/h) pe o portiune unde limita de viteza era de 30 de mile pe ora (48 km/h)

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Alexandru Georgian Romascu, tanarul care a murit in accidentul feroviar teribil din Rosiesti Gara, a fost inmormantat. Rudele, prietenii, dar si fostii colegi i-au adus ieri un ultim omagiu si i-au promis ca nu il vor uita niciodata. Va reamintim ca vineri dimineata, Marian Bostan l-a luat la ocazie…

- Tragedie pe o sosea din Birmingham, Marea Britanie. Sase oameni au murit, iar patru au fost raniti, in urma unei coliziuni in lant in care a fost implicat si un taximetru. Accidentul s-a petrecut la intrarea intr-un pasaj rutier, in conditii de vizibilitate redusa si pe ploaie.