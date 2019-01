Schi Austria. Mii de turiști, BLOCAȚI în stațiuni Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata. In Saalbach-Hinterglemm, circa 12.000 de turisti au ramas inzapeziti pana duminica dupa-amiaza, atunci cand expertii au reusit sa declanseze controlat o avalansa, a indicat primarul Alois Hasenauer pentru DPA. In statiunea Obertauern, autoritatile au declarat ca drumurile vor ramane inchise pentru traficul general pana luni. Cu toate acestea, serviciile de urgenta au organizat un convoi pentru turistii care doreau sa plece duminica dupa-amiaza. Vremea nefavorabila a dus la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

