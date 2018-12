Stiri pe aceeasi tema

- Slovenul Zan Kranjec a castigat miercuri proba de slalom urias, disputata in statiunea austriaca Saalbach, in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, cu timpul cumulat dupa doua manse de 2min50sec08/100. Kranjec, 26 ani, care a reusit primul sau succes in Cupa Mondiala si primul pentru Slovenia…

- Austriacul Marcel Hirscher, care duminica se impusese in proba de slalom urias, a castigat luni slalomul urias paralel de la Alta Badia (Italia), in Cupa Mondiala de schi alpin, transmit agentiile internationale de presa.

- Americanca Mikaela Shiffrin, invingatoare sambata in slalomul super-urias, a castigat duminica slalomul paralel de la St-Moritz (Elvetia), contand pentru Cupa Mondiala feminina de schi alpin, adjudecandu-si a cincea victorie din acest sezon. Shiffrin, inregistrata cu timpul de 27 sec.…

- Americanca Mikaela Shiffrin a castigat al doilea sau slalom super-urias din acest sezon, impunandu-se la St-Moritz (Elvetia) in fata elvetiencei Lara Gut si a schioarei din Liechtenstein Tina Weirather. Dubla laureata a Cupei Mondiale feminine de schi alpin, care s-a impus si la Lake Louise, a fost…

- Norvegianul Kjetil Jansrud a castigat slalomul super-urias desfasurat duminica la Lake Louise (Alberta), in cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, impunandu-se pentru a treia oara in concursul gazduit de statiunea canadiana.

- Norvegianul Kjetil Jansrud a castigat slalomul super-urias desfasurat duminica la Lake Louise (Alberta), in cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, impunandu-se pentru a treia oara in concursul gazduit de statiunea canadiana. Jansrud, in varsta de 33 ani, a fost cronometrat in 1min. 33sec. 52/100,…

- Italianca Federica Brignone a castigat, sambata, slalomul urias de la Killington (Vermont), din Cupa Mondiala de schi alpin, cursa in care favoritele Mikaela Shiffrin si Tessa Worley s-au clasat in afara podiumului. Brignone (28 ani), care era a doua dupa prima mansa, s-a impus cu timpul…

- Schioarea Ragnhild Mowinckel (Norvegia) a terminat sambata in fruntea clasamentului dupa prima mansa a probei de slalom gigant de la Killington (SUA), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, la distanta de favoritele Tessa Worley (locul 4) si Mikaela Shiffrin (locul 6). Ragnhild Mowinckel, dubla…