Schi alpin: Germanul Thomas Dressen, supus unei intervenţii chirurgicale după accidentarea de la Beaver Creek Schiorul german Thomas Dressen a fost supus unei interventii chirurgicale la umar dupa ce a suferit o accidentare grava in proba de coborare de la Beaver Creek (Colorado), la inceputul acestei luni. Dressen, 25 de ani, nu si-a putut mentine stabilitatea si a intrat in viteza in plasele de protectie de pe marginea partiei. El s-a ales cu o ruptura a ligamentelor incrucisate la genunchiul drept si o dislocare a umarului stang. ''Sunt sigur ca va trebui sa mai suport inca o operatie la umar pe langa cea deja efectuata. Obiectivul meu este sa fiu total refacut pentru sezonul viitor'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

