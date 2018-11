Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Kjetil Jansrud a castigat slalomul super-urias desfasurat duminica la Lake Louise (Alberta), in cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, impunandu-se pentru a treia oara in concursul gazduit de statiunea canadiana. Jansrud, in varsta de 33 ani, a fost cronometrat in 1min. 33sec. 52/100,…

- Italianca Federica Brignone a castigat, sambata, slalomul urias de la Killington (Vermont), din Cupa Mondiala de schi alpin, cursa in care favoritele Mikaela Shiffrin si Tessa Worley s-au clasat in afara podiumului. Brignone (28 ani), care era a doua dupa prima mansa, s-a impus cu timpul…

- Americanca Lindsey Vonn, "regina" circuitului feminin de schi alpin, va rata startul noii editii a Cupei Mondiale, din cauza unei accidentari la genunchi, pe care a suferit-o in tipul unui antrenament, a anuntat schioarea in varsta de 34 ani pe contul sau de Twitter, informeaza agentia Reuters. Vonn,…

- Selectionata de fotbal a Elvetiei a fost invinsa surprinzator de reprezentativa Qatarului cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, la Lugano, intr-un meci amical. Gazda viitoarei editii a Cupei Mondiale (2022), aflata pe locul 96 in clasamentul FIFA, s-a impus prin golul marcat de Akram (86),…

- FIFA a decis, anul acesta, sa sporeasca numarul participantelor la Cupa Mondiala, de la 32 la 48, incepand cu editia din 2026, incredintata Statelor Unite, Mexicului si Canadei, insa forul forul fotbalistic mondial vede posibila aceasta extindere chiar de la editia viitoare, din Qatar. „Am…

- Economia Rusiei a fost injectata cu 12.5 miliarde de euro in perioada 2013-2018, ca urmare a gazduire a Cupei Mondiale. Aceasta suma reprezinta 1.1% din PIB-ul tarii, informeaza Comitetul de Organizare al Campionatului Mondial, citat de Telekom Sport. A fost prima Cupa Mondiala gazduita de…

- Chinezoaica Jianjiahe Wang a stabilit un nou record mondial in proba feminina de 400 m liber, cu timpul de 3min. 53sec. 97/100, joi seara, in prima zi a Cupei Mondiale de inot in bazin scurt care are loc la Budapesta, informeaza agentia Xinhua.

- Campionii nostri JOS PALARIA… Dupa Adelina AliciaMihai, medaliata cu aur la proba de lupta individual, -68kg, si Mircea Hondru, premiat cu bronz la tehnici speciale individual, sambata a venit randul Andrei Larisa Gheteu sa urce pe cea mai inalta treapta a podiumului Cupei Mondiale la Taekwon-do. Astfel,…