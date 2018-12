Schengen, scandal în PE. Țapardel: Este momentul Claudia Țapardel a atacat dur atitudinea țarilor care se opun aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen in contextul in care toate condițiile sunt indeplinite. "Cele doua țari fac parte deja din Sistemul de Informații privind Vizele, cat și din Sistemul de Informații Schengen, sisteme instituite pentru a gestiona mai bine frontierele externe ale #Uniunii, dar in mod paradoxal Consiliul refuza integrarea deplina a Romaniei și Bulgariei in spațiul Schengen. Este momentul sa punem mai mult accent pe solidaritate pana cand acest cuvant nu se golește de conținut și este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

