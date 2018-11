Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii din UE ar trebui sa primeasca in cat mai scurt timp posibil Bulgaria si Romania in spatiul Schengen de libera circulatie, indeamna eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile LIBE , potrivit unui comunicat dat publicitatii luni pe site ul Parlamentului European, scrie Agerpres.ro.Eurodeputatii…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca, daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate. Oficialul european crede ca Romania si Bulgaria trebuie sa intre…

- Manfred Weber a cerut miercuri Consiliului sa primeasca Bulgaria si Croatia in Schengen si a solicitat guvernului roman sa inlature riscurile care afecteaza procesul de lupta impotriva coruptiei pentru ca si Romania sa poata adera