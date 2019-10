Schemele de plăţi directe din sectorul vegetal şi zootehnic, adoptate joi de către Guvern Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va putea acorda, incepand cu 16 octombrie 2019, plati in avans in cadrul schemelor de plati directe din sectorul vegetal si zootehnic, dupa ce Executivul a adoptat, miercuri, in sedinta saptamanala, Hotararea privind cuantumului platilor pe suprafata si a plafonului pentru sprijinul cuplat la ovine/caprine. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, transmis miercuri AGERPRES, platile prevazute in actul normativ se acorda potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

