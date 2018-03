Stiri pe aceeasi tema

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Fostul antrenor de la Dinamo a spus ca l-a vizitat de mai multe ori pe Borcea și ca omul de afaceri este afectat de faptul ca echipa antrenata de Florin Bratu a ratat play-off-ul. Potrivit lui Țalnar, Borcea este tot mai decis sa investeaca la Dinamo și-l va numi pe fiul sau in conducerea echipei, așa…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Conform datelor publicate pe site-ul spatiicomerciale.ro, pretul de vanzare a fost stabilit la 5,8 milioane euro, fara TVA, hotelul avand o suprafata de aproximativ 4.100 metri patrati si un teren aferent de peste 16.000 metri patrati, 66 de camere destinate turistilor, dispuse pe trei nivele, crama,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Compania Teamnet, înfiintata de Sebastian Ghita, a semnat, în aprilie 2017, tocmai când fostul deputat fugar era cautat de autoritatile române, un contract de peste un milion de euro cu Ministerul sârb de Finante.

- Bilka, liderul pieței de acoperișuri, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in creștere cu 45% fața de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor ramane divizia de produse destinate pietei rezidențiale, cu o pondere de 90%.

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Hackerii au furat 6 milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa, citata de Reuters. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- Reforma sistemului de invațamant din Republica Moldova va beneficia de o finanțare adiționala de 10 milioane de dolari. Consiliul director al Bancii Mondiale a aprobat o decizie in acest sens vineri, 16 februarie, se spune intr-un comunicat de presa al instituției, citat de IPN.

- Altur (ALT), producator de piese auto, a raportat in 2017 un profit de 241.779 lei, fata de o pierdere de 249.182 lei in 2016, in conditiile in care cifra de afaceri a companiei a ajuns la 97,8 milioane lei, echivalentul unui avans de 6,7% comparativ cu 2016. Veniturile totale din exploatare…

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press. Aceasta este una dintre cele mai mari penalizari aplicate sub incidenta legii…

- Buenos Aires, 14 feb /Agerpres/ - Incapabila sa localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul sau disparut de la 15 noiembrie cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa de cinci milioane de dolari persoanei care va gasi submersibilul, transmite AFP.…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Revenirea lui Cristi Borcea la Dinamo este, la ora actuala, cel mai fierbinte subiect din fotbalul autohton, mai ales ca, de-a lungul ultimei perioade, au ieșit la iveala tot felul de discuții pe aceasta tema, implicand nume mari din lumea sportului. Cu toate acestea, pare-se, nu Cristi este cel care…

- In cateva zile se va da startul meciurilor grupelor de calificare regionala ESL Pro League Season 7. Acestea se vor incheia pe 26 aprilie și vor decide cele 12 echipe care vor juca in finala ce se va desfașura in intervalul 14-20 mai. Componența grupelor de calificare regionala: …

- Samsung Electronics a inregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) in cel de al patrulea trimestru din 2017.

- Tribunalul districtual din Tokyo a ordonat miercuri companiei Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, sa plateasca 1,1 miliarde de yeni (10,1 milioane de dolari) locuitorilor unui oras din prefectura Fukushima pentru prejudiciile de natura psihologica suferite…

- 2014 a fost un an incarcat pentru producatorul nemtean de utilaje. A lansat patru produse noi, a deschis in Afumati (Ilfov) primul showroom in parteneriat cu unul din distribuitori, a inceput modernizarea productiei si a portofoliului de produse. Tragand linie si adunand, in vreme ce cifra de afaceri…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor...

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sustine, dupa clasarea acuzatiilor din dosarul Microsoft fata de mai multi fosti ministri, ca aceasta cauza a fost "praf in ochi", singurul scop, in viziunea lui Udrea, fiind afectarea socorului ei electoral la alegerile prezidentiale din 2014.

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Gigi Becali a facut un anunt-bomba astazi. Finatatorul FCSB-ului a marturisit ca in fotbalul romanesc se va produce o revenire spectaculoasa: Cristi Borcea se intoarce la Dinamo! Totul se va intampla, imediat ce afaceristul va fi eliberat din inchisoare, dupa ce a fost condamnat la 6 ani si 4 luni in…

- Un tablou rar pictat de Pablo Picasso, estimat la 50 de milioane de dolari, a fost prezentat in Hong Kong, marti, in debutul unui turneu expozitional global, inainte de a fi scos la licitatie pentru prima data, in Londra, de casa Sotheby's, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Gafa de…

- 10. ”Padmaavat”, o superproductie bollywoodiana, despre o legendara regina hindusa care a provocat furia grupurilor radicale hinduse din India, debuteaza pe pozitia a zecea, cu incasari de 4,3 milioane de dolari in acest weekend. 9. ”Paddington 2”, continuarea…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Cand Roy Spencer, un baietel de 12 ani, a gasit in 1938, in Queensland, Australia, o piatra neagra, tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a discutat cu Cristi Borcea despre revenirea acestuia la Dinamo și a dezvaluit ca fostul acționar al echipei roș-albe nu vrea sa mai investeasca in fotbal. "Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis «Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu ma mai bag. Pai am…

- Mai exact 9,37 de milioane de dolari vor fi cheltuiti pentru a-i proteja pe mai marii planetei, care se vor intalni intre 23 si 26 ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos, faimoasa statiune de schi din Elvetia. Intr-un fel normal, pentru ca in micul, dar luxosul oras din cantonul Grisons sunt…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a încheiat anul 2017 cu o creștere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri. Investițiile în noul magazin din Constanța și primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de premierele…

- Fosta soție a lui Cristi Borcea, Mihaela Borcea, are o fata din mariajul cu acesta, care este foarte frumoasa. Mihaela Borcea, care are o noua relație amoroasa , este mama a trei copii din mariajul pe care l-a avut cu omul de afaceri Cristi Borcea. Pe fiica ei din aceasta casnicie o cheama melissa Antonia,…

- Visul "cainilor" de a evolua in Champions League devine realitate intr-o piesa de teatru in care un ultras dinamovist e judecat intr-un proces ce se ține in timpul finalei Juventus Torino - Dinamo București. "Lasați-ne sa ne pregatim de Champions League!", spunea Cristi Borcea in 2007, cand toata suflarea…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Adevarata emblema pentru noul cartier din New York, Hudson Yards, monumentala scara va oferi vizitatorilor o perspectiva deosebita asupra raului Hudson si renumitului Manhattan. Este un santier al...

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american, pentru a treia saptamana consecutiv, cu incasari de 52,4 milioane de dolari in week-end si 517,1 milioane de dolari de la lansare, potrivit estimarilor…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari incasari, in special multumita filmelor „The Beauty and The Beast” si „Guardians Of The Galaxy Vol. 2″. „Beauty And The Beast” (lansat in martie) a fost filmul-cheie, cu incasari…

- ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau Bahamas Sucursala Bucuresti va plati intre 100.500.000 si 131.500.000 de dolari pentru managementul, ingineria, achizitionarea, fabricarea, construirea si punerea in functiune a unitatilor din apropierea tarmului si de pe tarmul Marii Negre.…

- Polițiștii au gasit 30 de milioane de dolari in apartamentul unei femei care a inșelat peste 100.000 de chinezi și care spunea ca vinde cosmetice și de aceea nu are nevoie de un loc de munca, scrie South China Morning Post Poliția din nord-estul Chinei a confiscat 200 de milioane de yuani (30,2 milioane…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Febra ”Star Wars” a cucerit, din nou, lumea, chiar și la 40 de ani de la lansarea primului film. Pelicula ”The Last Jedi”, cea de-a opta din franciza, a adunat 220 de milioane de dolari in primul weekend de la lansare.

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Cel mai supraevaluat actor in 2017 este Mark Wahlberg. Asta arata un clasament realizat de revista Forbes, potrivit careia, pentru fiecare dolar investit in el, studioul care l-a platit a primit inapoi doar 4,4 dolari.

- Un start-up din Japonia a atras fonduri de 90 de milioane de dolari pentru a trimite un vehicul pe Luna. Unul dintre scopurile misiunii este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.…

- Ionuț Negoița, la Parchet. Finanțatorul clubului Dinamo este suspectat de bancruta frauduloasa. Ionuț Negoița a fost, miercuri, la Parchetul București. Finanțatorul clubului de fotbal Dinamo București a fost audiat de procurori intr-un caz in care este suspect de bancruta frauduloasa. Concret, procurorii…