Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați, intre care un registrator de la Oficiul Teritorial Cadastral Cahul, au fost reținuți de CNA și procurorii anticorupție, relateaza Noi.md. Aceștea sint acuzați de escrocherie și exces de putere. Cei doi sint banuiți ca, acționind in complicitate, ar fi instrainat ilegal doua bunuri imobile,…

- Sase persoane din Republica Moldova, cu varsta cuprinsa intr 35 – 60 de ani, dintre care doi sunt anteriori judecati, au fost retinuti in flagrant delict pentru organizarea si trecerea ilegala a frontierei vamale a Republicii Moldova, prin metoda de contrabanda a articolelor de tutungerie in proportii…

- Șase persoane cu varsta cuprinsa intre 35 – 60 de ani, dintre care doi sunt anteriori judecați, au fost reținuți, pentru trecerea ilegala a frontierii cu țigari in proporții deosebit de mari. Suspecții acționau in complicitate cu cetațeni din Republica Ukraina.

- Opt persoane au fost reținute dupa perchezițiile efectuate, miercuri, in Alba și alte șase județe. Acestea sunt acuzate de evaziune fiscala și delapidare. Dintre cele 22 de persoane vizate de perchezitii, 18 au fost identificate la domiciliu și aduse la sediul IPJ Alba pentru audieri. Cele opt persoane…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. Polițiștii din cadrul Poliției…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- Contributia de asigurari sociale si cea de la sanatate ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor. Aceasta informație reiese din cele transmise de reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice (MFP). "Pentru CASS se analizeaza posibilitatea reintroducerii mecanismului de…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- In urma perchezitiilor efectuate ieri de politistii aradeni, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, in Bucuresti si in 16 judete, in dosarul penal cu prejudiciu estimat la 2 milioane de euro, au fost reținute 5 persoane si au fost ridicati 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm și 27…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- In ultimele 24 de ore, sapte persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și cel al punctelor de trecere, iar altele sapte care se aflau in conflict cu legea au fost reținute, relateaza Noi.md. Politia de Frontiera mai anunta ca, pe parcursul zilei de ieri, au inregistrat o tentativa de trecere a…

- Alte 5 persoane au fost escortate astazi la CNA pentru audieri in dosarul ilegalitatilor, comise de catre un grup infractional, specializat in legalizarea constructiilor autorizate si neautorizate din Chisinau. Este vorba despre un specialist al Directiei generale arhitectura, urbanism si relatii funciare…

- O femeie si un barbat cu varstele de 43 si 47 de ani au fost retinuti de PCCOCS si ofiterii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al INI, fiind suspectati de proxenetism.Potrivit informatiilor, suspectii racolau tinere pe care le trimiteau sa se prostitueze in Olanda.

- Doua persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Valcea pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, uz de fals in forma continuata si spalare de bani in forma continuata,…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- Doua persoane au fost retinute de politisti in urma a patru perchezitii care au avut loc, luni, in comuna Cosoveni si in orasul Bailesti, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani si folosirea cu rea credinta a bunurilor unor societati, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- Doi barbati din Bailesti si Cosoveni au fost retinuti de politistii din Dolj in urma unor perchezitii desfasurate la palatele romilor din cele doua localitati, intr-un dosar vizand o evaziune fiscala de peste trei milioane lei.

- Opt persoane, invinuite in dosarul medicamentelor, raman in izolator, pentru diferite termene, iar 11 - in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Potrivit reprezentantilor CNA, un medic-cardiolog a fost internat in spital cu probleme cardiace. PUBLIKA.

- Douazeci de persoane, printre care 12 angajati din domeniul ocrotirii sanatatii si opt reprezentanti ai unor retele farmaceutice, au fost retinute vineri, 9 februarie, de Centrul National Anticoruptie (CNA) si procurorii anticoruptie.

- Centrul National Anticoruptie și Procuratura Anticorupție desfasoara astazi zeci de percheziții in toata tara intr-un dosar ce vizeaza comercializarea medicamentelor, ințelegeri ilegale intre funcționari din domeniul sanatații, personal medical și agenții unor lanțuri farmaceutice.

- O grupare de moldoveni, specializati in contrabanda cu mijloace financiare si spalare de bani (euro), a fost destructurata de procurorii PCCOCS. Din grupare faceau parte sase cetateni ai tarii noastre, originari din sudul tarii, si un barbat de origine siriana.

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Peste 8.000 de politisti au actionat, in ultimele 24 de ore, la nivel national, fiind organizate peste 4.000 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 322 de aparate radar. In acest interval de timp, politistii au intervenit la 2.570 de evenimente, dintre care…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au constatat aproape 700 de infractiuni. In plus, 497 de soferi…

- Noua persoane au fost retinute de politisti in urma perchezitiilor facute luni in Bucuresti si in judetul Calarasi intr-un dosar de operatiuni ilicite cu tutun, anchetatorii ridicand 160 de kilograme de tutun maruntit, dintre care 40 de kilograme ambalate in colete postale destinate clientilor, informeaza…

- Zece persoane din judetul Hunedoara au fost retinute intr-un dosar in care sunt acuzate ca au furat 300 de tone de carbune provenit de la minele din Valea Jiului. Cantiotatea e carbune a fost transportata pe calea ferata la termocentrala Mintia. Suspectii urmeaza sa fie prezentati vineri in fata magistratilor,…

- Potrivit sursei citate, la data de 17 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul DOS a Politiei Romane si sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat…

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Patru persoane – trei tineri si o femeie, din Alba si Sibiu, au fost retinute, joi, de politisti, in urma perchezitiilor derulate in sase locatii. Cei patru sunt acuzati de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. O alta persoana este banuita…

- Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au retinut, joi, patru persoane banuite de furt si complicitate la furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole ale unor cetateni. Cercetarile au evidentiat furtul a sute de litri de motorina, combustibilul fiind ascuns intr-o cripta.

- In urma unui control in trafic, politistii din Bacau au depistat doua persoane care transportau peste 190.000 de tigarete fara documente legale.La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Bacau au oprit in trafic, pe raza localitatii Nicolae Balcescu, un autoturism in care se aflau o femeie,…

- Polițiștii teleormaneni au reținut 5 persoane, toți din municipiul Roșiorii de Vede, banuiți de comiterea mai multor infracțiuni de furt din locuințe și din societați comerciale. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Roșiorii de Vede au probat activitatea infracționala a cinci persoane, trei…

- In ultimele 24 de ore, politistii au organizat 211 actiuni si au intervenit la 2.800 de evenimente, dintre care 2.353 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor, au fost constatate 796 de infractiuni, iar 139 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate…

- Au loc percheziții efectuate pe baza unui dosar penal deschis pentru depașirea atribuțiilor de serviciu de catre directorul Direcției Patrimoniu și Management Intern al ANSA, dar și a directorului IP „Centrul Republican Diagnostica Veterinara", impreuna cu alți agenți economici.

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- Ajutoarele financiare pentru cultivatorii de tomate au depașit 323 mii lei anul trecut, urmand a fi acordate și in 2018. Prima masura concreta de sprijin a legumicultorilor cu solarii și sere, dupa mulți ani in care Romania a preferat importurile din Spania sau Turcia, ajutorul financiar pentru fermierii…

- Trei persoane au fost retinute de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat de la ruda unui inculpat 20.000 de euro, pentru a-l scapa de dosar penal.

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții in raioanele Glodeni și Falești, in urma carora au fost reținute șase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani. Aceștia și comercializau droguri in zona de nord a țarii.

- Perchiziții in raioanele Glodeni și Falești. Sase persoane, cu varsta cuprinsa intre 21 și respectiv 30 de ani, au fost retinute, fiind banuite de producerea, prepararea, pastrarea și comercializau drogurilor in nordul țarii.

- Politistii au intervenit in prima zi a noului an la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 750.000 de lei, iar in urma actiunilor si interventiilor au constatat peste 700 de infractiuni. De asemenea, au retinut…

- Doi locuitori ai capitalei au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA intr-un dosar de trafic de influenta, in care acestia sunt banuiti ca ar fi intermediat o afacere cu terenuri din oraselul Codru. Sub pretextul coruperii mai multor functionari, banuitii ar fi cerut 380 000 de dolari.

- La data de 21.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Suceava au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului MICHITIN VASILE LUCIAN, BODNAR VASILE, PISERIUC FILARET, POPIUC RADU, POPIUC ALIN, CIMPOERU…

- Polițiștii turci au reținut joi aproximativ 55 de persoane, fiind suspectate ca ar avea legatura cu Statul Islamic în operațiuni antiteroriste la Istanbul și Izmir. Operatiuni simultane au fost lansate în 12 locuri din Istanbul, în care au fost capturati 45 de cetateni…